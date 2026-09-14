El lunes 21 se resolverá solicitud de extinción de acción penal para 12 acusados de caso Jean Alain

El exsubdirector financiero de la Procuraduría General, Alfredo Alexander Solano Augusto, uno de los exfuncionarios que forman parte del expediente que encabeza el exprocurador general Jean Alain Rodríguez por presunta corrupción. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Desde hace un mes, varios implicados en el caso de presunta corrupción, cuyo principal acusado es el exprocurador general Jean Alain Rodríguez, presentan sus argumentos para que se declare la extinción de la acción penal en su contra. Tras escuchar a los últimos proponentes este lunes, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se reservó el fallo para dar a conocer su decisión el día 21 del corriente mes.

El incidente fue introducido inmediatamente después de que las tres juezas rechazaran la misma solicitud a Rodríguez.

Para denegar el pedimento al exmáximo representante del Ministerio Público, el 17 de agosto, las magistradas Claribel Nivar Arias, Clara Castillo y Yissell Soto argumentaron que la demora en los casi seis años que tiene el proceso ha sido justificada y "razonable".

Las tres jueces decidieron rechazar la petición de Rodríguez de manera unánime y afirmaron que la tardanza se debe a solicitud de aplazamientos de todas las partes, incluso del Ministerio Público.

Alegaron que las reiteradas solicitudes de postergaciones se acogieron para hacer valer la tutela de los derechos en el proceso de presunta corrupción.

Los otros 12 que pidieron poner fin al expediente

Los otros que solicitan la extinción de la acción penal son:

el exencargado de la División de Compras de la Procuraduría, Jonathan Loanders Medina. El exencargado de la Dirección de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza La excoordinadora en la Dirección Administrativa y Financiera de la Procuraduría, Altagracia Guillén Calzado La exmiembro del Comité de Compras y Contrataciones, Isis Tapia Stefanni. El exsubdirector financiero de la Procuraduría General, Alfredo Alexander Solano Augusto Miguel José Moya, exasesor de comunicación estratégica del exprocurador general, Ramón Lucrecio Burgos Acosta Francis Ramírez Moreno Rafael Antonio Mercedes, Félix Antonio Rosario Labrada Juan Asael Martínez Alejandro Martín Rosa Llanes.

El Ministerio Público y los abogados del Equipo de Recuperación de Patrimonio Público pidieron al tribunal rechazar el incidente.

Se recuerda que la apertura a juicio de fondo fue dictada hace más de dos años y todavía no se ha debatido la acusación por los reiterados incidentes de los procesados.