El intermediario de Marketplace, clave en la muerte de Emmanuel Contreras

Emmanuel Contreras Medina, joven que falleció tras permanecer en coma luego de ser agredido en Los Praditos. ( (FOTOGRAFÍA TOMADA DEL PERFIL DE INSTAGRAM @CHARYFREZA) )

La muerte de Emmanuel Contreras Medina comenzó, según la reconstrucción del Ministerio Público, con una negociación por un teléfono en la que comprador y vendedor nunca trataron directamente las mismas condiciones.

Entre ambos apareció una tercera persona.

El expediente identifica a Joan Manuel Jiménez Medina, también referido como Yoan Manuel Jiménez Medina, como el intermediario que habría contactado por separado a Emmanuel y a Lenin Jhericop Núñez de León y que terminó conectándolos para la entrega de un iPhone 15 Pro Max.

Ese papel resulta central para entender por qué la mañana del 1 de julio ambos llegaron al estadio de béisbol La Javilla, en Los Praditos, con versiones distintas sobre si el celular ya había sido pagado.

Según el Ministerio Público, Núñez de León había publicado en Facebook Marketplace un iPhone 15 Pro Max de 256 GB por RD$35,000.

Jiménez Medina habría contactado al propietario del aparato para mostrar interés en comprarlo.

Pero, de acuerdo con la acusación, paralelamente se presentó ante Emmanuel Contreras como si fuera el verdadero vendedor del teléfono y le ofreció el mismo equipo por RD$15,000.

La Fiscalía sostiene que Emmanuel aceptó la oferta y transfirió los RD$15,000 a una cuenta de Banreservas a nombre de Jiménez Medina.

Para Emmanuel, la compra estaba pagada. Para Lenin, no.

El expediente señala que Jiménez Medina informó posteriormente a Núñez de León que Emmanuel acudiría al estadio La Javilla a recoger el celular y que le entregaría allí el dinero personalmente.

Esa versión, siempre de acuerdo con el Ministerio Público, era distinta de la que tenía Emmanuel, quien ya había realizado una transferencia bancaria por RD$15,000.

Cuando los dos hombres se encontraron, Núñez de León entregó el teléfono a Emmanuel.

La Fiscalía afirma que este lo guardó y comenzó a marcharse, mientras Lenin esperaba recibir el pago que entendía que todavía estaba pendiente.

Al reclamarle el dinero se produjo la confusión.

Emmanuel habría manifestado que ya había pagado y posteriormente salió corriendo mientras decía que estaba siendo víctima de un robo, de acuerdo con la solicitud de medida de coerción.

Núñez de León lo persiguió con un bate mientras gritaba que era un ladrón.

Según el Ministerio Público, al alcanzarlo le propinó golpes en la espalda y posteriormente en la cabeza. Emmanuel cayó al pavimento y Lenin recuperó el teléfono que llevaba consigo.

Registros de cámaras

La persecución quedó registrada en cámaras de seguridad del área, según consta entre las evidencias presentadas por la Fiscalía.

Contreras Medina fue trasladado al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, donde permaneció en coma y bajo cuidados intensivos hasta fallecer el 9 de septiembre.

La Fiscalía atribuye a Núñez de León provisionalmente homicidio voluntario.

Pero la reconstrucción del Ministerio Público deja al intermediario en una posición clave para explicar cómo se originó el encuentro que terminó en violencia.

Sin su intervención, según la propia teoría del caso, Emmanuel y Lenin no solo no habrían negociado directamente: tampoco habrían tenido la misma información sobre el precio ni sobre el estado del pago.

Emmanuel había transferido RD$15,000. Lenin esperaba recibir dinero cuando entregara un teléfono que había publicado originalmente en RD$35,000.

Entre ambos estaba Jiménez Medina, quien está a la fuga según en el Ministerio Público.

El expediente no atribuye en las páginas revisadas a este hombre participación en la agresión física contra Emmanuel.

Sí sostiene que fue quien habría creado la operación que llevó a comprador y propietario del celular al mismo lugar bajo condiciones diferentes.

La transferencia bancaria constituye una de las evidencias que los investigadores utilizan para reconstruir esa secuencia.

Más evidencias

Además, el Ministerio Público incorporó al expediente conversaciones de WhatsApp, movimientos bancarios y otros registros digitales, aunque el documento disponible no precisa todavía todo el alcance de esa evidencia ni si guarda relación directa con Jiménez Medina.

Y, según el Ministerio Público, fue el intermediario quien colocó frente a frente a dos hombres que creían haber acordado negocios diferentes.