Fernando Langa Ferreira se postula para la Suprema Corte de Justicia

Langa Ferreira, abogado con amplia experiencia, busca ser considerado por el Consejo Nacional de la Magistratura para ocupar un puesto en la Suprema Corte. ( INFORMACIÓN DE SU SITIO WEB. )

El abogado Fernando Langa Ferreira se postuló oficialmente este martes para ocupar una de las seis vacantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en momentos en que su nombre ha recibido respaldos públicos e institucionales para que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) lo considere, además, para presidir el alto tribunal.

La página oficial del CNM registra a Langa Ferreira como propuesto para juez de la Suprema Corte por Harrison Féliz, presidente de Justicia Sin Fronteras. Esa organización había presentado su candidatura el pasado 7 de septiembre tanto para integrar la SCJ como para ser ponderado para la presidencia.

El formulario de aplicación entregado al Consejo está firmado este 15 de septiembre, fecha límite establecida para completar la inscripción de los postulantes.

La Constitución dispone que, al integrar la Suprema, tres cuartas partes de sus miembros deben provenir de la carrera judicial y la cuarta parte restante puede ser seleccionada entre profesionales del derecho, académicos o integrantes del Ministerio Público. Langa procede del ejercicio privado de la abogacía.

Respaldo institucional

La candidatura adquirió mayor exposición la semana pasada cuando la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Universidad APEC y el Arzobispado de Santo Domingo remitieron comunicaciones al CNM promoviendo a Langa Ferreira para presidir la Suprema Corte.

La Cámara de Comercio de Santiago lo presentó como candidato a la presidencia o a una de las vacantes de la SCJ, mientras APEC manifestó su respaldo para que encabece el tribunal y el Arzobispado destacó su formación y participación en actividades universitarias y comisiones consultivas.

Dos de esas instituciones mantienen o han mantenido vínculos directos con el propio candidato, de acuerdo con la documentación presentada por Langa ante el CNM.

En el caso de APEC, Langa declaró que fue miembro de su Consejo de Directores entre 2019 y 2021, director del Consejo entre 2021 y 2023 y que desde 2023 forma parte del Consejo de Pasados Directores de esa universidad.

También informó que es asesor jurídico del Arzobispado de Santo Domingo y miembro de su Consejo Económico.

Entre otras actividades vinculadas con organizaciones sociales y religiosas, señaló que es director del Movimiento de Cursillos de Cristiandad Casa San Pablo, miembro del Consejo de Directores del Banco de Alimentos de Santo Domingo y director de la Fundación Catedral Primada de América.

Esas relaciones no constituyen impedimentos para que las entidades manifiesten apoyo a su candidatura, pero forman parte del contexto de dos de los respaldos institucionales que ha recibido.

Apoyo de juristas

Además de las organizaciones que formalizaron comunicaciones ante el CNM, durante los últimos días juristas conocidos públicamente han expresado valoraciones favorables sobre Langa.

Entre ellos figuran el expresidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara, Olivo Rodríguez Huertas, Julio Cury y el exjuez de la Suprema Alejandro Moscoso Segarra.

Quién es Fernando Langa

Langa Ferreira es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), donde obtuvo su título en noviembre de 1986.

Su expediente registra estudios posteriores en administración y ejercicio profesional, entre ellos el Management Program for Lawyers de la Universidad de Yale, cursado en 2005; un Advanced Management Program impartido por Barna Business School e IESE Business School, y una maestría en Administración de Negocios de Barna Business School concluida en 2019.

Actualmente es director de Langa & Asociados, firma en la que indicó que ejerce desde abril de 1996.

En el formulario presentado al Consejo distribuye su experiencia profesional principalmente entre las materias civil, comercial, corporativa y administrativa.

También informó que aproximadamente el 28 % de los procesos judiciales en los que ha participado como abogado llegaron a la Suprema Corte de Justicia, frente al 40 % en primera instancia y 30 % en cortes de apelación.

Seis puestos por llenar

La postulación se produce en un proceso en el que el CNM deberá llenar seis vacantes en la Suprema Corte.

El pasado 8 de septiembre, el Consejo confirmó por un nuevo período de siete años a Justiniano Montero Montero, Fran Euclides Soto Sánchez, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Samuel Amaury Arias Arzeno y Rafael Vásquez Goico. Con esas decisiones quedaron seis posiciones disponibles.

El actual presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, había comunicado previamente que no optaría por otro período, por lo que el proceso incluye también la escogencia de quien encabezará el Poder Judicial.

El cronograma aprobado por el CNM se extiende hasta el 23 de octubre.