Imponen tres meses prisión preventiva a "el Pastor" por caso de fundación en Haina
De la fundación fueron rescatados 13 menores que, según el Ministerio Público, eran objeto de trata y explotación infantil
La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal impuso este martes tres meses de prisión preventiva a Ángel Gabriel Capellán (el Pastor), de la fundación "Restaurando Vida un Muerto que Revive", ubicada en Haina. El Ministerio Público lo imputa de trata y explotación infantil.
La información la ofreció Manuel Soto Lara, abogado de Capellán, quien adelantó que apelará la medida.
A Isaías Muñoz, otro imputado, se le impuso una garantía económica de 20 mil pesos e impedimento de salida del país sin orden judicial, y presentación periódica.
Reacciones de familiares
Capellán y Muñoz fueron detenidos cuando las autoridades dieron a conocer la intervención de la fundación de la que rescataron a 13 menores de edad luego que se escapara uno que habría denunciado maltratos en esa institución.
Sin embargo, mujeres que dicen ser madre de los niños defienden al Capellán y niegan maltratos a los menores.
El pastor deberá cumplir la prisión en el centro correccional Najayo-Hombres.