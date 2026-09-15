×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
trata y explotación infantil
trata y explotación infantil

Imponen tres meses prisión preventiva a "el Pastor" por caso de fundación en Haina

De la fundación fueron rescatados 13 menores que, según el Ministerio Público, eran objeto de trata y explotación infantil

  • Marisol Aquino - Twitter
Expandir imagen
Imponen tres meses prisión preventiva a "el Pastor" por caso de fundación en Haina
Fachada de la Fundación Restaurando Vida. Un Muerto que Revive (Frvumr). (DIARIO LIBRE/LUZ OGANDO)

La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal impuso este martes tres meses de prisión preventiva a Ángel Gabriel Capellán (el Pastor), de la fundación "Restaurando Vida un Muerto que Revive", ubicada en Haina. El Ministerio Público lo imputa de trata y explotación infantil.

La información la ofreció Manuel Soto Lara, abogado de Capellán, quien adelantó que apelará la medida.

A Isaías Muñoz, otro imputado, se le impuso una garantía económica de 20 mil pesos e impedimento de salida del país sin orden judicial, y presentación periódica.

RELACIONADAS

Reacciones de familiares

Capellán y Muñoz fueron detenidos cuando las autoridades dieron a conocer la intervención de la fundación de la que rescataron a 13 menores de edad luego que se escapara uno que habría denunciado maltratos en esa institución.

Sin embargo, mujeres que dicen ser madre de los niños defienden al Capellán y niegan maltratos a los menores.

El pastor deberá cumplir la prisión en el centro correccional Najayo-Hombres.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.