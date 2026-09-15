Imponen tres meses prisión preventiva a "el Pastor" por caso de fundación en Haina

Fachada de la Fundación Restaurando Vida. Un Muerto que Revive (Frvumr). ( DIARIO LIBRE/LUZ OGANDO )

La Oficina de Atención Permanente de San Cristóbal impuso este martes tres meses de prisión preventiva a Ángel Gabriel Capellán (el Pastor), de la fundación "Restaurando Vida un Muerto que Revive", ubicada en Haina. El Ministerio Público lo imputa de trata y explotación infantil.

La información la ofreció Manuel Soto Lara, abogado de Capellán, quien adelantó que apelará la medida.

A Isaías Muñoz, otro imputado, se le impuso una garantía económica de 20 mil pesos e impedimento de salida del país sin orden judicial, y presentación periódica.

Reacciones de familiares

Capellán y Muñoz fueron detenidos cuando las autoridades dieron a conocer la intervención de la fundación de la que rescataron a 13 menores de edad luego que se escapara uno que habría denunciado maltratos en esa institución.

Sin embargo, mujeres que dicen ser madre de los niños defienden al Capellán y niegan maltratos a los menores.

El pastor deberá cumplir la prisión en el centro correccional Najayo-Hombres .