Más de RD$623,000 con una sola tarjeta: así operaba la red que sedaba hombres para robarles

Fotografía difundida por la Policía Nacional del momento del allanamiento a un apartamento donde fueron detenidos tres colombianos, acusados de robo. ( ARCHIVOS / DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público atribuye a dos mujeres y un hombre colombianos una serie de robos cometidos entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre en el Distrito Nacional

Una sola tarjeta bancaria sustraída habría sido utilizada para comprar cinco teléfonos iPhone 17 Pro Max por más de RD$623,000, según el expediente con el que el Ministerio Público solicita prisión preventiva contra tres ciudadanos colombianos acusados de integrar una red que contactaba hombres en establecimientos de diversión, los sedaba y posteriormente les sustraía dinero y objetos de valor.

La cifra corresponde únicamente a compras identificadas con una de las tarjetas investigadas y no representa necesariamente el monto total de los bienes que las autoridades atribuyen al grupo.

Los imputados son Diego Armando González, también identificado como Jain Zhou Xiao; Natali Valera Castillo González, conocida como Andrea o Tati, y Laura Valentina Villegas, alias Tatiana.

La fiscal Roxanna Campusano, adscrita a la Fiscalía Comunitaria del Ensanche Naco, presentó la solicitud de medida de coerción por varios hechos de robo agravado ocurridos entre el 30 de agosto y el 6 de septiembre de 2026 en diferentes sectores del Distrito Nacional.

El expediente reconstruye un patrón similar en los distintos casos.

De acuerdo con la acusación, las dos mujeres establecían contacto con hombres en centros de diversión y posteriormente los acompañaban hasta apartamentos u hoteles donde las víctimas se encontraban hospedadas.

Una vez dentro de las habitaciones, presuntamente les suministraban una sustancia todavía no identificada.

Durante ese período, según el Ministerio Público, eran despojadas de teléfonos celulares, computadoras, relojes, prendas, efectivo y tarjetas bancarias.

Las denuncias permitieron a los investigadores comenzar a comparar los casos y revisar los movimientos de las tarjetas reportadas como robadas.

Compras después de los robos

Uno de esos rastreos condujo a compras realizadas en establecimientos comerciales después de que una de las víctimas reportara la desaparición de su tarjeta.

El Ministerio Público sostiene que cámaras de seguridad registraron a las imputadas realizando compras en plazas comerciales junto a Diego Armando González.

Las facturas y comprobantes recuperados posteriormente permitieron establecer que con una sola tarjeta se adquirieron cinco iPhone 17 Pro Max por una suma superior a RD$623,000.

También fueron identificadas compras de prendas de alto valor.

El apartamento en Santo Domingo Este

El seguimiento de las denuncias y las operaciones bancarias condujo a los investigadores hasta un apartamento del residencial Arrecifes del Sol, en Santo Domingo Este.

El Ministerio Público y agentes de la Dirección Central de Investigación realizaron un allanamiento allí el 11 de septiembre.

En el inmueble fueron encontrados teléfonos celulares, computadoras, tabletas, relojes, gafas, prendas, tarjetas bancarias, documentos, facturas y comprobantes de compras.

La Policía informó además que ocupó RD$197,000 en efectivo, así como dólares canadienses y pesos colombianos. La procedencia de ese dinero forma parte de la investigación y las autoridades no han establecido públicamente que todo corresponda a las víctimas denunciantes.

También fue ocupado un gotero que contenía un líquido no identificado.

La sustancia deberá ser examinada para determinar su composición y establecer si guarda relación con la forma en que las víctimas aseguran haber perdido el conocimiento.

La Policía había informado previamente que una sustancia química encontrada durante el operativo sería sometida a análisis de la Policía Científica.

Las víctimas comenzaron a denunciar

La investigación se originó a partir de varias denuncias de hombres que reportaron circunstancias semejantes.

Según el Ministerio Público, las víctimas aseguraron haber compartido con mujeres a las que conocieron en establecimientos de diversión y posteriormente perder la conciencia.

Al despertar, detectaban la desaparición de artículos personales, dinero y tarjetas.

La repetición del patrón permitió relacionar los expedientes y revisar posteriormente las compras efectuadas con las tarjetas denunciadas como sustraídas.

La Policía ha informado que las investigaciones permanecen abiertas para localizar a otras posibles víctimas y determinar si existen más personas relacionadas con la estructura.

En el caso de Diego Armando González, los agentes también ocuparon un documento de identidad que presentaría indicios de falsificación, de acuerdo con la información policial.

La audiencia

El Ministerio Público imputa a los tres detenidos violaciones a los artículos 224, 225, numerales 6, 8 y 9, y 226, numerales 6 y 11, de la Ley 74-25, que instituyó el nuevo Código Penal dominicano.

La audiencia para conocer la solicitud de prisión preventiva estaba fijada inicialmente para el 13 de septiembre.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, aplazó su conocimiento para el miércoles 16 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.

Los tres imputados permanecen bajo control del Ministerio Público y conservan la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial definitiva.