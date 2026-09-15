Vuelven a aplazar apelación de caso hermanos Medina Sánchez y estas fueron las razones

Alexis Medina Sánchez cuando salía de la fallida audiencia de este martes 15 de septiembre del 2026 en la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. ( DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS )

Por segunda ocasión consecutiva, la Segunda Sala Penal de la Corte aplazó el conocimiento de la apelación a la sentencia que condenó a ocho acusados y descargó a otros 13 en el caso de presunta corrupción que encabezan los hermanos Alexis y Carmen Magalys Medina Sánchez.

Esta vez se postergó para el martes 29 de este mes de septiembre por la inasistencia de uno de los abogados y la alegación de falta de citación por parte de una imputada para su centro de salud, que también está involucrado.

En la apelación, el Ministerio Público busca aumentar la pena de siete años impuesta a Alexis Medina y se condene a diez años a su Carmen Magalys y a otros doce de los imputados. La pasada semana no se pudo desarrollar la audiencia por la ausencia del imputado José Idelfonso Correa Martínez, quien envió una licencia médica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/carmen-magalys-y-otros-acusados-del-caso-pulpo-foto-adriana-suels-2e83c492.jpg En la imagen, Carmen Magalys Medina Sánchez conversa con Ramón Brea Morel. A la derecha,Wacal Vernabel Méndez. (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

No han pagado al abogado

En la vista de este martes, la pareja de esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, condenados a cinco años de prisión y quienes apelaron la decisión, afirmaron que esperaban que su abogado asistiera este martes luego de acordar con él completarle el pago de su asistencia técnica en esta semana, pero el togado no se presentó. Carlos Martín sostuvo que solicitó un préstamo para eso.

Ante la inasistencia del letrado Nassir Rodríguez, el tribunal advirtió que tiene "el remedio procesal para resolver esa situación inmediatamente", que sería sacarlo del proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/15/libni-arodi-valenzuela-matos-y-lorenzo-wilfredo-hidalgo-nunez-exministro-de-salud-publica-foto-adrian-suels-a6b7a84c.jpg El exministro de Salud,Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez (izquieerda) yLibni Arodi Valenzuela Matos, centro, junto a su defensor público y el abogado Robinso Reyes (DIARIO LIBRE/ADRIANA SUELS)

Asimismo, la acusada Libni Arodi Valenzuela Matos, quien fue una de las declaradas no culpables en primer grado, alegó que asistió con un defensor público para su defensa, pero no con un representante para el Centro de Medicina Reproductiva Integral y Atención Femenina, también involucrado en el caso, porque este no fue citado a la audiencia.

Los jueces otorgaron un plazo de 72 horas a la pareja de esposos para que comuniquen si continuarán con la asistencia técnica del abogado Rodríguez, o si ellos no arriban a un acuerdo.

El mismo plazo se le otorgó a Valenzuela Matos para que la Secretaría de la Segunda Sala de la Corte le trámite la notificación al centro de salud y acuda a la siguiente audiencia con un togado privado porque la Oficina de Defensa Pública se rehúsa a abogar por instituciones jurídicas.

Alexis Medina Sánchez también apeló su condena de siete años.

Los jueces de la Segunda Sala de la Corte Penal son Doris Josefina Pujols Ortiz -presidenta - Daisy Indhira Montás Pimentel y Rafael Báez García.

Los demás condenados y absueltos

Los demás condenados por el Segundo Tribunal Colegiado el pasado años por el presunto caso de corrupción son José Dolores Santana Carmona, sentenciado a seis años; y a cinco años de cárcel Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y a Rigoberto Alcántara Batista.

Entre los 13 descargados, además de Carmen Magalys Medina, están Fernando Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas (Fonper), Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general.

También se encontró no culpables a Carlos José Alarcón, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, Fulvio Antonio Cabreja Gómez, José Idelfonso Correa Martínez, Pachristy Emmanuel Ramírez Pacheco, y a Aquiles Alejandro Cristopher Sánchez, este último fiscalizador de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe).