Colegio de Abogados pide ampliar plazo para candidaturas a la Suprema Corte ante baja participación

Omar Fernández, Napoleón Estévez, Ricardo de los Santos, Luis Abinader, Luis Henry Molina, Alfredo Pacheco, Nancy Salcedo y Tobías Crespo, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó este miércoles al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ampliar el plazo para la presentación de candidaturas a las vacantes de jueces de la Suprema Corte de Justicia.

La entidad explicó que la solicitud busca ampliar la participación y contribuir a un proceso abierto, plural, transparente y competitivo.

A través de una nota de prensa, el presidente del CARD, Trajano Vidal Potentini, consideró preocupante que apenas unas 60 personas hayan decidido participar en un proceso de tanta trascendencia institucional, especialmente tomando en cuenta que el país cuenta con una matrícula cercana a los 90,000 profesionales del derecho.

A juicio del dirigente gremial, la cantidad de aspirantes no debe verse únicamente como un dato estadístico, sino como una señal que merece ser examinada por el Consejo Nacional de la Magistratura, la comunidad jurídica y la sociedad dominicana.

Potentini señaló que esta participación podría reflejar, según su apreciación, cierto desinterés, desconfianza o falta de motivación entre los profesionales del derecho para participar en el proceso.

Más confianza

El presidente del CARD sostuvo que la reducida participación debe propiciar una reflexión sobre la necesidad de continuar fortaleciendo la credibilidad, apertura y legitimidad del procedimiento de evaluación y selección que desarrolla el CNM.

Explicó que la escogencia de los jueces de la Suprema Corte de Justicia debe desarrollarse con reglas claras, criterios de evaluación objetivos y decisiones debidamente fundamentadas.

En ese sentido, el CARD considera que una ampliación del plazo permitiría que otros juristas con experiencia, preparación académica, independencia, integridad y vocación de servicio puedan presentar sus candidaturas y participar en el proceso de evaluación pública.

Participación de mujeres

El Colegio de Abogados también reiteró la necesidad de promover una mayor participación de mujeres juristas en el proceso de selección.

Potentini exhortó a las abogadas, magistradas, académicas y demás profesionales del derecho que reúnan las condiciones requeridas a presentar sus candidaturas.

"Queremos que más mujeres se animen y participen. La igualdad no puede quedarse únicamente en los discursos; tiene que concretarse en la composición de nuestras instituciones y, particularmente, en los órganos encargados de administrar justicia", afirmó Vidal Potentini.

Abogados independientes

El CARD indicó que su reclamo de que durante la selección se garantice la participación de abogados provenientes del ejercicio profesional independiente, conforme a la cuota contemplada en el artículo 180 de la Constitución dominicana.

Potentini sostuvo que la integración de la Suprema Corte de Justicia no debe concentrarse exclusivamente en miembros de la carrera judicial, sino que también debe permitir la incorporación de juristas provenientes del ejercicio privado, la academia y otros espacios de la vida jurídica nacional, de acuerdo con el diseño establecido por la Constitución.

Según explicó, la participación de abogados independientes aporta experiencias y perspectivas vinculadas al litigio, la investigación, la docencia y el contacto con las necesidades de los ciudadanos que utilizan el sistema de justicia.

El gremio informó que dará seguimiento a las etapas de evaluación, deliberación y escogencia de los nuevos jueces, en su condición de representante de la comunidad jurídica.