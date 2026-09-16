El Ministerio Público recusa a jueza en caso Donald Guerrero, pero sus colegas rechazan la acción

Fotografía de archivo del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, cuando se disponía a salir de la sala de audiencias del tribunal que conoce su proceso judicial. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El juicio de fondo contra varios exfuncionarios públicos acusados de presunta corrupción, y que encabeza el exministro Donald Guerrero, inició este miércoles luego de que dos juezas rechazaran una recusación presentada por el Ministerio Público (MP) contra la presidenta del Tercer Tribunal Colegiado, Arlin Ventura Jiménez.

Tras resolverse el incidente, el órgano acusador comenzó a leer la acusación contra la supuesta red que habría estafado al Estado con más de 19,000 millones de pesos en pagos por la expropiación de terrenos privados.

MP: "Jueza no está en condiciones"

Al motivar su recusación contra la presidenta del tribunal, Arlin Ventura Jiménez, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la magistrada no está en capacidad de analizar las pruebas del juicio de fondo, proceso que deberá concluir con una condena o una absolución.

Ortiz afirmó que, al considerar que el expediente acusatorio está "ampliamente vencido", la magistrada ya habría prejuzgado sobre el fondo del proceso contra los exfuncionarios.

El pasado lunes, Ventura Jiménez tuvo un voto disidente al de las otras dos juezas que rechazaron la extinción de la acción penal en el caso de presunta malversación.

Sus compañeras son las juezas Leticia Martínez Noboa, quien emitió un voto salvado, y Eveline Rodríguez.