MP acusa de intento de homicidio y robo a hombre acuchilló joven en Serrallés; pide prisión para él

Edificio en Serrallés donde fue acuchillado el joven en un presunto intento de asalto ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio Público informó la noche de este miércoles que solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra Jhonny González, a quien acusa de tentativa de homicidio para cometer un robo agravado contra un joven en el sector Serrallés, del Distrito Nacional, a quien persiguió y acuchilló.

La medida coercitiva fue pedida a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, que reprogramó la auciencia para este viernes 18 de septiembre.

Una nota de prensa del MP indica que, de acuerdo con la investigación que realizó, el hecho ocurrió la madrugada del pasado 12 de septiembre, cuando González, a bordo de una motocicleta, habría interceptado a Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk mientras éste llegaba a su residencia y le manifestó: "entrégame todo".

El Ministerio Público sostiene que la víctima logró entrar al lobby de la torre, pero fue perseguida por el imputado Jhonny González, quien la alcanzó y le ocasionó múltiples heridas con un cuchillo. Un video de la agresión circula en las redes sociales.

"Mejía-Ricart Risk fue trasladado a un centro de salud, donde permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a las heridas sufridas", acota la nota del MP.

Dijo que durante el incidente también resultó herido Augusto González Rodríguez, encargado de seguridad de la torre, quien habría intentado intervenir al escuchar los gritos.

"El imputado posteriormente emprendió la huida en la motocicleta", agregó.

Investigación

Según el Ministerio Público, el levantamiento de las cámaras de seguridad permitió establecer la ruta de escape del imputado hasta su residencia, ubicada en el sector Capotillo.

Durante un allanamiento, realizado el pasado 14 de septiembre, las autoridades ocuparon un cuchillo, prendas de vestir, un pasamontañas y otros objetos que, de acuerdo con la investigación, estarían vinculados al hecho. También fue ocupada la motocicleta utilizada para desplazarse.

González fue apresado el martes 15 en virtud de una orden judicial. Su apresamiento se produjo en la calle La 42, del sector Capotillo, en el Distrito Nacional.

Audiencia este viernes

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional programó para este viernes 18 de septiembre la audiencia en la que conocerá la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.

El órgano persecutor otorgó al caso una calificación jurídica provisional por tentativa de homicidio y robo agravado, además de infracciones contempladas en la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Otorgó al caso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 14, 46, 47, 91, 225 numerales 1, 4 y 6, 226 numerales 2, 3 y 4, y 228 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 83 y 86 de la Ley No. 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.