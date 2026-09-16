Uno de los abogados de la familia de Enmanuel Contreras Medina afirmó que existen tres testigos oculares que señalan directamente a Lenin Jhericop Núñez de León como la persona que atacó con el bate a la víctima el 1 de julio de este año en los alrededores del estadio de béisbol La Javilla, en el sector Los Praditos, del Distrito Nacional.

El togado José Amado Javier Bidó dijo que en uno de los videos del fatídico incidente se observa a varias personas intentando quitarle el bate a Leni Jhericop para evitar que continuara golpeando a Contreras Medina, quien falleció dos meses después de la violenta golpiza.

A Núñez de León se le dicto este miércoles tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, por su presunta responsabilidad en la muerte del joven que se reunió con su presunto agresor en el mencionado play a recoger un celular por el cual había pagado 15 mil pesos.

Javier Bidó dijo también que el imputado se declaró inocente durante la audiencia , actitud que, según afirmó, le complicará su proceso penal.

Sin embargo, Dianiris Perderaux, defensora de Lenin Jhericop Núñez de León, "no ha llevado un solo elemento

Durante sus declaraciones, el abogado cuestionó además los presupuestos presentados para procurar la variación de la medida de coerción y mencionó un supuesto vínculo del imputado con Estados Unidos.

Según afirmó, Jhericop habría viajado a ese país en busca de protección ante la situación judicial que enfrenta en República Dominicana. El abogado aseguró que no recibió protección y que se le habría indicado regresar al país para resolver su situación.

La versión sobre la lesión

Javier Bidó también cuestionó la explicación ofrecida por la defensa sobre una lesión que presenta Jhericop en una de sus rodillas.

La defensa habría planteado que Emmanuel Contreras empujó a Jhericop, mostrando como evidencia una fotografía de la lesión.

Sin embargo, Javier Bidó sostuvo que otro testigo habría declarado que Jhericop cayó durante la persecución de Contreras.

El abogado consideró que, si se trató de un empujón frontal, resultaría difícil explicar el raspón en la rodilla, mientras que, según su interpretación, la lesión podría corresponder a una caída durante la persecución.

Por separado, el abogado Vicente Martín Rubiera Reyes, quien también interviene en el proceso, explicó que el encuentro se produjo en el play, lugar que habría sido establecido previamente por Lenin, y señaló que Contreras se encontraba allí con otros compañeros atletas.

Rubiera Reyes también indicó que se investiga a la persona que habría realizado una transacción con Contreras para adquirir el celular, a fin de determinar si guarda alguna relación con Lenin Jhericop.

Las declaraciones de los letrados fueron ofrecidas mientras el juez deliberaba su decisión.

Sobre la muerte

Emmanuel Contreras Medina salió de su trabajo el pasado 1 de julio con la intención de concretar la compra de un celular que había visto anunciado en Facebook Marketplace. Sin embargo, lo que debía ser una simple transacción terminó convirtiéndose en una agresión que, dos meses después le costaría la vida al joven de 23 años.

De acuerdo con la querella, presentada el 3 de julio, la víctima realizó una transferencia de 15,000 pesos como pago para obtener el celular de manos del vendedor, Lenin Jhericop Núñez de León, dinero que habría sido enviado a una cuenta bancaria de un presunto socio.

Conforme al relato de los familiares, Emmanuel llegó al lugar a bordo de un camión marca KIA, asignado por la empresa para la que laboraba. No obstante, no recibió el celular, pero habría sido acusado de ladrón por el comerciante.

En ese entonces comenzó la agresión. Según el documento, Núñez de León presuntamente golpeó a Enmanuel con un bate y, posteriormente varios motoristas que se encontraban en la zona también habrían participado en el ataque.

Emmanuel Contreras Medina quedó gravemente herido tras los golpes y permaneció ingresado en cuidados intensivos hasta que falleció, el 9 de septiembre, en el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora.