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Ángel Martínez
Ángel Martínez

VIDEO | Ángel Martínez busca acuerdo con Faride Raful en caso de difamación e injuria

El creador de contenido propone declararse culpable en un penal abreviado

  • Marisol Aquino - Twitter

El creador de contenido Ángel Martínez busca llegar a un acuerdo con la ministra de Interior y Policía Faride Raful para declararse culpable en un penal abreviado en el juicio de fondo que se le sigue por difamación e injuria.

Así lo reveló este jueves el abogado Miguel Valerio, representante de Raful, quien explicó que se le planteará a la funcionaria la solicitud del acusado para que esta decida si acepta o no llegar a un acuerdo.

Enfrenta otras querellas

  • Martínez, sobre quien ya pesa una condena reciente por difamación e injuria y quien admitió que "lesionó" la fama del exministro de Educación, Roberto Fulcar, enfrenta otras decenas de querellas por la misma acusación.
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Valerio sostuvo que, en caso de Raful acepte llegar a un acuerdo para que Martínez se declare culpable mediante un procedimiento penal abreviado, se discutiría la pena y la indemnización.

La audiencia fue aplazada por la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional para el martes 22 de septiembre, a fin de dar oportunidad a las partes de negociar la pena a imponer o, en caso de no llegar a un acuerdo, continuar con el proceso en todas las etapas que conlleva.

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Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.