Aplazan para octubre audiencia preliminar por muerte de conductor de camión recolector en Santiago

Parte de los imputados mientras son trasladados bajo custodia tras salir de la sala de audiencia ( ANEUDY TAVÁREZ )

El juez Job García, del Segundo Juzgado de la Instrucción del distrito judicial de Santiago, aplazó para el próximo 27 de octubre la audiencia preliminar contra los acusados por la muerte del conductor de un camión recolector de basura, ocurrida en abril de este año.

La nueva audiencia fue fijada para las 9:00 de la mañana.

Durante la vista celebrada este jueves, el tribunal otorgó nuevos plazos a las partes para completar la presentación de pruebas y escritos de defensa.

También se abordó la notificación y entrega de las pruebas audiovisuales.

De acuerdo con el abogado Russell Aracena, representante de dos de los imputados, la acusación hace referencia a tres DVD, cuando, de acuerdo con su explicación, se trata de un solo dispositivo que contiene tres videos, por lo que pidió al tribunal precisar ese aspecto.

De su lado, Celine Abreu, hermana del fallecido, cuestionó las actuaciones de la defensa que, según afirmó, han contribuido a extender el proceso judicial.

La familiar aseguró que tanto ella como los demás parientes del fallecido continuarán dando seguimiento al caso hasta que los responsables sean condenados.

Los acusados

Los imputados en el proceso son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.

También está vinculado al proceso Jhovanny de Jesús Metz Cruz, conocido como "Macho", quien permanece detenido en Jamaica a la espera de ser trasladado a República Dominicana para responder ante los tribunales.

El hecho

El proceso judicial se relaciona con la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de basura, quien falleció luego de ser atacado por un grupo de motociclistas durante una persecución.

El hecho se originó en la Circunvalación Sur, en el ensanche Bermúdez, en Santiago.

De acuerdo con la acusación, varios motoristas intentaron obligar al conductor a detenerse, pero este continuó la marcha al percibir una actitud violenta.

Posteriormente, el grupo habría perseguido al chofer durante varios kilómetros hasta interceptarlo en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó refugiarse.

El conductor fue atacado en el lugar y posteriormente murió como consecuencia de las heridas sufridas.