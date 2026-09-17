La solicitud de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público contra el hombre acusado de herir a un joven en el sector Serrallés, del Distrito Nacional, fue aplazada para la próxima semana a petición del imputad, quien alegó que su esposa sale este jueves de la cárcel.

Así lo informó Manuel García, abogado de la familia de la víctima, al salir de la audiencia en la Oficina de Atención Permanente.

García explicó que Johnny González, de 41 años, señalado de propinar múltiples heridas a Gustavo Adolfo III Mejía-Ricart Risk mientras llegaba a su residencia la madrugada del pasado sábado, solicitó más tiempo para preparar sus presupuestos de defensa, debido a que su pareja, sería la persona encargada de organizarlos, aunque no es abogada.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la mujer.

El ataque

Según la solicitud de medida de coerción, al ser interceptado por el imputado, que conducía una motocicleta, la victima Mejía-Ricart Risk huyó y logró entrar al lobby de la torre, pero fue perseguido y alcanzado por su agresor que le produjo las "múltiples heridas" con un arma blanca tipo cuchillo.

La víctima huyó y logró entrar al lobby de la torre, pero fue perseguida hasta el interior, donde el agresor la alcanzó y le ocasionó múltiples heridas con un arma blanca, tipo cuchillo.

El vigilante del residencial, Augusto González Rodríguez, también resultó herido en la espalda.

Fiscalía lo atribuye a un robo

El Ministerio Público atribuye el hecho a un robo agravado.

Gustavo Mejía Ricart, padre del joven, sostuvo que lo ocurrido a su hijo "le puede pasar a cualquiera".

Agregó que el joven se encuentra estable y que podría recibir el alta médica entre este jueves y viernes.