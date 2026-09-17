Cerca de 90 aspiran a ocupar seis plazas en la Suprema Corte de Justicia

Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura deberán elegir a seis nuevos jueces de las Suprema Corte. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, informó que cerca de 90 personas aspiran a ocupar seis plazas en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en el proceso abierto por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La convocatoria publicada el 31 de agosto se hizo inicialmente para cubrir cuatro vacantes. El documento, no obstante, advertía que también serían consideradas las posiciones que surgieran de la evaluación de desempeño de siete jueces que ya integraban la Suprema.

Entre los nombres divulgados en la cuenta del CNM en al red social X figuran algunos perfiles conocidos del sistema de justicia. Está Yeni Berenice Reynoso Gómez, actual procuradora general de la República y exdirectora de Persecución del Ministerio Público; Jottin Cury David, exmagistrado del Tribunal Constitucional; y Carlos Eduardo Tavárez Guerrero, abogado y docente.

También aparecen magistrados con una trayectoria destacada en la judicatura, como Doris Josefina Pujols Ortiz, presidenta de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Daira Cira Medina Tejeda, jueza de una sala penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo; Julio César Emilio Canó Alfau, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional; Manuel Antonio Ramírez Suzaña, presidente de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana, y Franklin Emilio Concepción Acosta, juez presidente de una sala del Tribunal Superior Administrativo.

El proceso tuvo dos vías. Hasta el 10 de septiembre se recibieron propuestas de terceros mediante cartas motivadas. Después, hasta el 15 de septiembre, las personas interesadas pudieron formalizar sus postulaciones mediante un cuestionario general, incluso si ya habían sido propuestas por otra persona o institución.

Por esa razón, una misma persona puede aparecer vinculada a una propuesta de terceros y, al mismo tiempo, presentar una postulación propia.

Lo que sigue ahora

A partir de ahora, el CNM deberá verificar los requisitos, elaborar una lista de preseleccionados, recibir objeciones y reparos, celebrar vistas públicas y tomar la decisión final. Las objeciones podrán presentarse durante el proceso y hasta tres días después de publicada la lista de preseleccionados.

La selección tendrá además una importante dimensión de género. Desde diciembre de 2025, la Suprema cuenta con cinco mujeres, pero solo Miguelina Ureña Núñez y Yorlin Vásquez Castro tienen asegurada su permanencia. Para que el tribunal conserve cinco magistradas, al menos tres de las seis nuevas designaciones tendrían que recaer en mujeres.

La Constitución exige tomar en cuenta la participación equilibrada de mujeres y hombres, aunque no establece una cuota numérica fija. El debate cobra relevancia porque las mujeres representan alrededor del 62 % de la judicatura dominicana, pero ocupaban solo cinco de los 17 puestos de la Suprema.

Con las cinco designaciones realizadas en diciembre de 2025 y las seis que se produzcan ahora, Luis Abinader habrá encabezado la elección de 11 jueces nuevos de la Suprema Corte y la ratificación de seis.

Por eso, el proceso representa una recomposición integral de la Suprema, aunque no una sustitución absoluta de sus 17 integrantes. Además, el CNM deberá elegir al nuevo presidente del tribunal.

El período de siete años de Luis Henry Molina al frente de la Suprema se cumplió en abril de 2026. Como Molina no optó por un nuevo mandato, permanecerá en el cargo hasta que sean elegidos y confirmados su sucesor y los demás integrantes de la nueva dirección del tribunal.