Abogado de la familia de chofer de camión de basura asesinado en Santiago espera condena ejemplar

José Martínez Brito, representante legal de la familia de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer asesinado en Santiago ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El abogado de la familia de Deivy Carlos Abreu Quezada, chofer de un camión recolector de basura asesinado en Santiago, espera que el proceso judicial por el crimen establezca un precedente contra las bandas motorizadas que operan al margen de la ley.

José Martínez Brito indicó que el proceso contra las siete personas que hasta el momento son procesadas ya se encuentra en la etapa preliminar, donde el Ministerio Público presentará la acusación.

Sostuvo que en la investigación ya se ha establecido la participación de cada uno de los acusados.

Teoría del crimen

La teoría de la familia y del órgano acusador es que actuaron como una "manada asesina", al perseguir, acorralar y asesinar a Abreu Quezada, un hecho ocurrido en abril del corriente año en el parqueo del Palacio de Justicia de Santiago.

"Todos son autores", afirmó Martínez Brito, al señalar que los imputados habrían tenido una participación determinante en las circunstancias que culminaron con el crimen.

El abogado consideró necesario que el caso tenga un carácter ejemplificador, tanto para los acusados como para las autoridades que, según dijo, en su momento no hicieron lo que correspondía.

"Esperamos que la solución a esto sea una condena ejemplar para el mundo", expresó.

Proceso judicial en Jamaica

Sobre el principal implicado en el crimen, explicó que el proceso contra Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias "Macho", continúa en Jamaica, donde fue apresado y enfrenta un procedimiento judicial para su eventual extradición a República Dominicana.

El jurista indicó que la ausencia de un tratado de extradición entre República Dominicana y Jamaica no significa que Metz Cruz no pueda ser enviado al país, sino que debe agotarse un procedimiento judicial distinto.

Señaló que la Procuraduría General de la República ya presentó la documentación requerida.

Martínez Brito dijo que "Macho" también es requerido por otro proceso relacionado con una agresión con armas de fuego contra un miembro de las Fuerzas Armadas, por el cual se encuentra en rebeldía tras no comparecer ante la Justicia.