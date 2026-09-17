¿Quiénes son las tres juezas que decidieron sobre la extinción penal en caso Donald Guerrero?

El Tercer Tribunal Colegiado está conformado por las juezas Arlín Ventura Jiménez, quien lo preside, y las también magistradas Leticia Martínez Noboa y Eveline Rodríguez. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Tres juezas del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional han protagonizado una decisión judicial en torno a la solicitud de extinción de la acción penal presentada por varios de los acusados en el caso de presunta corrupción que encabeza el exministro de Hacienda, Donald Guerrero.

Mientras la presidenta del tribunal, Arlín Ventura Jiménez, emitió un voto disidente al considerar que correspondía declarar la extinción de la acción penal, las juezas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez sostuvieron que aún no se ha cumplido el plazo máximo de duración del proceso establecido por la ley.

La controversia se centró en la interpretación del plazo razonable del proceso. Ventura Jiménez consideró que este ya se había agotado, mientras que sus colegas entendieron que el proceso todavía se encuentra dentro del período permitido legalmente.

Ante esta posición, el Ministerio Público impugnó a la magistrada Jiménez, al sostener que no estaba en condiciones de continuar analizando las pruebas del juicio. Sin embargo, Martínez Noboa y Rodríguez rechazaron la solicitud del órgano persecutor.

Pero ¿quiénes son las tres juezas que han intervenido en la decisión sobre la extinción de la acción penal?

Arlín Ventura Jiménez

La presidenta del tribunal, Arlín B. Ventura Jiménez, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Administración de Justicia Constitucional de la Escuela Nacional de la Judicatura.

Durante su trayectoria profesional ha ocupado diversos cargos en el sistema judicial, entre ellos oficinista del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional y abogada ayudante de la Oficina Coordinadora de los Juzgados de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional.

Además, se desempeñó como jueza de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de Villa Altagracia, jueza del Juzgado de Paz de Santo Domingo Norte y jueza del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

También ha ejercido como jueza del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Posteriormente, ocupó las funciones de jueza sustituta de presidente y jueza presidenta del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Leticia Martínez Noboa

Leticia Martínez Noboa es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Cuenta, además, con una maestría en Derecho Penal de esa misma universidad y un máster universitario en Criminología Aplicada a la Ejecución de Penas de la Universidad de Murcia.

También se ha desempeñado como profesora modular en la Escuela de Postgrado de la Universidad APEC.

En el ámbito judicial, fue oficinista de la Séptima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Posteriormente, ejerció como abogada ayudante de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y analista jurídica de precalificación del Registro de Títulos.

Asimismo, ocupó las posiciones de jueza del Juzgado de Paz de Cevicos, jueza del Juzgado de Paz de Matanzas y jueza del Juzgado de Paz de Nizao.

También fue jueza de paz itinerante de la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, jueza del Primer Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo y jueza del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Además, se desempeñó como jueza sustituta de presidente del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Evelyn Rodríguez

Evelyn Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y posee una maestría en Derecho Penal de esa institución.

En su trayectoria dentro del Poder Judicial se ha desempeñado como oficinista del Departamento Administrativo del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y de la Tercera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Posteriormente, ejerció como jueza del Juzgado de Paz de Hostos, jueza del Juzgado de Paz de Pueblo Viejo y jueza del Juzgado de Paz de Matanzas.

También ocupó el cargo de jueza de paz itinerante de la Oficina del Juez Coordinador de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.

Más adelante, se desempeñó como jueza de la Presidencia del Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y como jueza del Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

El caso

Con los argumentos de las juezas, finalmente el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazó declarar la extinción de la acción penal en el caso seguido contra Donald Guerrero, al concluir que el plazo máximo establecido por la ley "no ha vencido aún".

A los más de 30 imputados, entre los que se encuentran los exdirectores del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo, y de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, se les atribuye haber desviado sumas millonarias mediante pagos irregulares relacionados con expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública.

Asimismo, el Ministerio Público los acusa del pago de sobornos que, según la acusación, fueron utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.

Según el órgano acusador, los imputados también habrían establecido un esquema de extorsión.

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