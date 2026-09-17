TC llevará a debate el uso de IA para juzgar en su VI Congreso

El juez Manuel Ulises Bonnelly Vega, en el centro, anunció este jueves la celebración del VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional. ( ADRIANA SUELS )

El uso de la inteligencia artificial en la función de juzgar y los límites jurídicos de un eventual "juez robot" serán algunos de los temas que el Tribunal Constitucional (TC) llevará a debate durante el VI Congreso Internacional sobre Derecho y Justicia Constitucional, que se celebrará del 21 al 23 de septiembre en el Hotel Jaragua.

La conferencia inaugural estará a cargo del jurista Luis Greco, de la Universidad Humboldt de Berlín, quien expondrá sobre "El poder de juzgar sin la intervención de un juez: la imposibilidad jurídica del juez robot".

El encuentro estará dedicado este año al tema "El debido proceso en materia penal" y reunirá a juristas, magistrados, fiscales y académicos de República Dominicana y otros países para analizar los principales desafíos que enfrenta la justicia penal desde la perspectiva constitucional.

El magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, coordinador del Congreso y del Centro de Estudios Constitucionales (CEC), explicó que el objetivo es propiciar un intercambio entre la comunidad jurídica nacional e internacional sobre la evolución de la jurisprudencia y la doctrina en materia de debido proceso.

"La idea es tener un intercambio de impresiones, una actualización de en qué está la jurisprudencia, en qué está la doctrina, los diferentes tópicos que se van a abordar en el Congreso y cómo andan las cosas en el mundo", manifestó.

Bonnelly Vega señaló que el encuentro también permitirá exponer ante especialistas extranjeros la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dominicano en materia penal.

Más de 45 especialistas

Durante las tres jornadas están previstas 21 conferencias magistrales, siete mesas de discusión y distintos paneles especializados, con la participación de más de 45 juristas, magistrados y especialistas nacionales e internacionales.

Los participantes procederán de Argentina, Costa Rica, España, Estados Unidos, Alemania, Perú, Puerto Rico, Colombia y República Dominicana.

Además del impacto de la inteligencia artificial en la administración de justicia, el programa contempla discusiones sobre la investigación del Ministerio Público, el debido proceso en el derecho internacional de los derechos humanos, el populismo penal, los derechos de las víctimas y el derecho penal internacional.

También se analizará la jurisprudencia del TC en materia procesal penal.

Entre los participantes figuran la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien disertará sobre los derechos de las víctimas en el proceso penal, y el jurista Eduardo Jorge Prats, quien expondrá sobre el impacto del populismo penal en el debido proceso.

La directora del Despacho de Presidencia del TC, Monserrat Pérez, explicó que el propósito es examinar estos temas desde distintas experiencias y ordenamientos jurídicos.

"Esta participación de expertos internacionales y también locales permitirá conocer cómo otros ordenamientos jurídicos o jurisdicciones constitucionales han abordado y enfrentan actualmente desafíos, retos y avances relacionados con el debido proceso", expresó.

El Congreso también contará con una conferencia de María Sagüés sobre el debido proceso en el derecho internacional de los derechos humanos y otra del fiscal argentino Javier De Luca sobre los límites de la actuación del Ministerio Público.

El TC informó que la actividad está dirigida a jueces, fiscales, abogados, académicos, estudiantes de Derecho y otros integrantes del sistema de justicia.