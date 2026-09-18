Pedro Botello dice que su clienta fue "traída por las greñas" y que es un chivo del caso Senasa 2.0

Pedro Botella representa a una mujer apresada por el caso Senasa 2.0. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

El controvertido exdiputado Pedro Botello apareció nuevamente en público. Esta vez como abogado de una de las personas detenidas en el caso Senasa 2.0, de quien expresó que fue "traída por las greñas" a la Procuraduría General de la República.

Su clienta, a la que no identificó, es una profesional de la salud. Botello se quejó de que fue allanada y de que nunca fue citada a un interrogatorio.

"Ha sido traída a este proceso por las greñas, como chivo expiatorio, como parte de lo que es un circo, ¿verdad?, mediático", indicó Botello, un exlegislador que ocupó durante 14 años una curul en la Cámara de Diputados por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

"Simplemente llegaron a tu casa y te tumbaron la puerta sin darte participación, sin invitarte a una entrevista, o sea, un proceso totalmente que vulnera el debido proceso de ley", agregó.

Su defendida está en turno para ser interrogada por el Ministerio Público.

Durante la tarde de este viernes, algunos de los detenidos han sido conducidos hacia la Fiscalía de Ciudad Nueva luego de ser entrevistados.

Detalles del caso Senasa 2.0

Una señora de unos 50 años, que no fue identificada, se observó que fue liberada y se marchó junto a su abogado.

El Ministerio Público puso en marcha esta madrugada el caso Senasa 2.0 con el apresamiento de 28 personas que operaban dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y utilizaba distintos mecanismos fraudulentos para sustraer miles de millones de pesos de los fondos públicos.

La acusación indica que la estructura involucraba a exfuncionarios del Senasa, médicos y prestadores de servicios de salud, y habría recurrido a sobornos, alteración de estados financieros, programas especiales sin sustento jurídico, doble facturación, falsificación de documentos y otras maniobras para distraer recursos.

El Ministerio Público tiene 48 horas para presentar solicitud de medida de coerción ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.