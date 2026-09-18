Arquitecto testifica sobre trabajos realizados en Jet Set en 2015

Abogado Martín Rubiera de la parte querellante en el caso Jet Set. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El arquitecto Segundo Imbert Piantini declaró este viernes sobre los trabajos de decoración que realizó en la discoteca Jet Set por encargo de Antonio Espaillat, acusado junto a su hermana Maribel, por el derrumbe del techo del establecimiento el 8 de abril de 2025.

La información fue ofrecida al finalizar la audiencia por los abogados querellantes Óscar de los Santos y Martín Rubiera, quienes explicaron que el testimonio se concentró en la intervención arquitectónica realizada en el establecimiento en 2015.

De acuerdo con De los Santos, Antonio Espaillat contactó inicialmente a Imbert en 2014 para realizar una decoración, pero el arquitecto no aceptó el trabajo en ese momento.

"Él prefirió primero que interviniera un ingeniero civil", manifestó el abogado a la salida de la sala de audiencias.

Según su explicación, Imbert regresó al establecimiento en 2015 y realizó los trabajos de decoración solicitados por Espaillat.

"Simplemente lo que dijo fue, por instrucciones del señor Espaillat, la decoración que él hizo. Solamente eso", indicó De los Santos.

El abogado sostuvo que no observó parcialización en la declaración del arquitecto y señaló que este se limitó a responder conforme al objeto de su comparecencia.

En tanto, Martín Rubiera, también representante de los querellantes, afirmó que el testigo declaró sobre una serie de trabajos decorativos efectuados dentro de la discoteca.

"Él lo único que manifestó fue el trabajo arquitectónico que hizo en el Jet Set. Pero no hubo ningún tipo de solicitud para fines de estudio", expresó el jurista.

Durante la jornada también fueron presentados otros testigos dentro de la fase testimonial desarrollada por el Ministerio Público. Dos peritos, entre ellos un militar de apellido Ogando, que presentó un análisis de las actividades de algunos clientes de Jet Set que se habían manifestado en las redes sociales contra de la discoteca.

Rubiera señaló que el órgano acusador ha desistido de algunas de las aproximadamente 80 personas inicialmente incluidas en su listado de testigos.

Después de la audiencia, consultada la defensa de los Espaillat, se reservó el derecho a emitir opinión.

Audiencia continuará el próximo viernes

El proceso judicial que se sigue a Antonio y Maribel Espaillat por el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, continuará el próximo viernes 25 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, con la presentación de más testigos.

La sesión forma parte del calendario establecido por el juez Franny González Castillo, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional.