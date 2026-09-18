Tras más de 14 horas de los allanamientos simultáneos y la detención de al menos 28 personas presuntamente vinculadas al caso Senasa 2.0, el abogado Alfonso Ramos denunció que no ha podido asistir a su representado, quien ha sido interrogado por Procuraduría en "franca violación de sus derechos".

Ramos identificó a su representado como el Dr. Díaz Encarnación, ortopedista, quien fue allanado esta madrugada y apresado junto a otras 27 personas implicadas en el caso Senasa 2.0, de acuerdo al Ministerio Público.

Derecho de los imputados

Según explicó el abogado, el Código Procesal Penal dice que desde el primer momento en que una persona es citada por el Estado tiene el derecho de consultarse con su abogado.

Al ser abordado por la prensa, al rededor de las siete de la noche, aseguró que hasta esa la hora no había podido asistir en su derecho al ortopedista Díaz Encarnación.

Agregó que están desde las 9:00 de la mañana en la Procuraduría y que no han podido tener ni siquiera la primera impresión con este imputado.

"Es una franca violación a un derecho que él tiene de ser asistido por un abogado de su elección", externó.

Indicó que no entiende por qué la Procuraduría se empeña "siempre en sustraerse de ese derecho fundamental que tiene el imputado"

También recordó que la Constitución establece ese derecho que tiene el imputado desde el primer momento, así como el Código Procesal Penal en el artículo 96.9.

Aseguró que el órgano acusador usa ese mecanismo para "sustraer información a los implicados", de quienes indicó, se quedan sin ningún mecanismo de defensa.

"Ha sido imposible tener contacto con él. Sin embargo lo han tenido el día entero bajo interrogatorio", expresó.

Ramos consideró que la Procuraduría juega a una estrategia de cansancio.

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Presunción de inocencia

Indicó que su cliente hasta el momento en inocente, aunque está en proceso de investigación.

Precisó que a la Procuraduría es que le corresponde demostrar su acusación.