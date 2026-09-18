Caso Senasa 2.0: ejecutivos de farmacias, médicos y familiares de imputados, entre nuevos detenidos

Agentes de la Policía Nacional trasladan evidencias recolectadas durante los allanamientos realizados contra los implicados en la presunta red de corrupción. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

Algunos ejecutivos de dos cadenas de farmacias figuran entre las personas vinculadas a los nuevos allanamientos realizados por el caso Senasa 2.0, informó este viernes el abogado Jorge Contreras, quien representa a siete médicos.

Contreras explicó que sus representados son cirujanos ortopedas y que la gran mayoría pertenece al Servicio Nacional de Salud (SNS).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/whatsapp-image-2026-09-18-at-105531-am-52b8c855.jpeg El togado Jorge Contreras afirmó que espera el curso de la investigación. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

El abogado afirmó que a los médicos se les acusa supuestamente de haber emitido facturas por servicios que no habrían realizado.

Apresan a familiares de uno de los imputados

Entre los nuevos apresados también figuran la madre, el padre y un hermano de Ángel Luis Guzmán, exempleado de Senasa que guarda prisión en la cárcel Las Parras por la primera etapa del proceso judicial, afirmó el abogado Billy Gerónimo.

Gerónimo explicó que la casa del padre y del hermano de Guzmán, fue allanada.

"La vinculación es porque ellos son el padre, la madre y el hermano de una persona que es imputada en el caso Senasa. El Ministerio Público sabe que su papá, su mamá y su hermano nunca han tenido vinculación con el caso Senasa", afirmó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/whatsapp-image-2026-09-18-at-115839-am-39982394.jpeg El abogado Billy Gerónimo mientras ofrecía declaraciones a la prensa. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

El abogado indicó que los familiares fueron interrogados de "manera administrativa" en sus lugares de trabajo. Señaló que ambos son empleados del Servicio Nacional de Salud (SNS), donde laboran como conserjes.

En ese sentido, los arrestados fueron identificados como Ángel, doña Milagros y Anyeurys.

Otro médico detenido

El abogado Anulfo Germán quién representa a otro de los detenidos, un médico ginecólogo identificado por el apellido Puriel, manifestó que se había presentado en más de tres ocasiones en la Procuraduría junto a su representado y cuestionó que, pese a esto, se realizara un allanamiento para posteriormente arrestarlo.

"Se está investigando por un tema de facturación, cuestiones que ellos dicen que hay facturas alteradas. Los métodos de investigación que ellos estaban utilizando anteriormente era quien dijera o quien mencionara a quién. Vamos a ver lo que presentan ahora en la medida de coerción. Estamos listos para hoy mismo conocer la medida de coerción", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/whatsapp-image-2026-09-18-at-115856-am-09e21fe8.jpeg El abogado Anulfo Germán representa a uno de los galenos detenidos durante los operativos. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

El abogado añadió que la investigación contra su representado tiene más de un año y que había acudido anteriormente a la Procuraduría junto con él, donde le realizaron preguntas sobre hechos que, según indicó, el médico desconocía. Explicó que permanecían a la espera de la decisión del Ministerio Público.

Nuevos allanamientos Los arrestos se producen luego de que el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), realizara durante la madrugada de este viernes allanamientos simultáneos en distintos puntos del país como parte de la investigación denominada "Senasa 2.0". Al menos 29 personas han sido detenidas, en su mayoría médicos.