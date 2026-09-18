Ministerio Público realiza allanamientos por caso Senasa 2.0; hay al menos 29 detenidos

La Procuraduría General de la República asegura que no habrá impunidad en el caso de presunta corrupción. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público (MP), a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), desplegó la madrugada de este viernes una serie de allanamientos como parte de la investigación por la presunta estafa contra el Estado denominada Senasa 2.0.

Según informaciones preliminares, el operativo, desarrollado de manera simultánea en distintos puntos del país, ha dejado al menos 29 personas detenidas, en su mayoría médicos.

Los arrestos forman parte de las diligencias que desarrolla el órgano persecutor en torno a la investigación por un presunto fraude de casi 16 mil millones de pesos contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Las autoridades todavía no han informado los nombres de todos los apresados ni los detalles de las imputaciones, pero prometieron informar en el transcurso de este viernes.

La investigación continúa abierta

Por la investigación que condujo al apresamiento de 11 personas entre diciembre del 2025 y principios de este año, el Ministerio Público dispone de menos de cuatro meses para concluir las pesquisas y presentar la acusación contra los primeros procesados.

A principios de septiembre, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió al órgano persecutor una nueva prórroga hasta el 11 de diciembre del 2026 para concluir las pesquisas y presentar la acusación.

La Fiscalía ha explicado que necesita más tiempo debido al volumen de información que debe ser analizada.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, también ha señalado que la investigación permanece activa y que el análisis de millones de transacciones y documentos podría conducir a la identificación de nuevas personas vinculadas al caso.

El expediente inicial incluye a exfuncionarios y empresarios , entre ellos el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim , además de otros antiguos ejecutivos y personas vinculadas a empresas que mantenían relaciones comerciales con la aseguradora estatal.

, entre ellos el exdirector del , además de otros antiguos ejecutivos y personas vinculadas a empresas que mantenían relaciones comerciales con la aseguradora estatal. También figura el empresario Eduardo Read Estrella.

Algunos de los imputados cumplen prisión preventiva, mientras que otros enfrentan arresto domiciliario u otras medidas de coerción.

Se espera que las autoridades ofrezcan más información sobre el operativo de este viernes durante el transcurso del día.