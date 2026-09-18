Trasladan a Ciudad Nueva a 20 detenidos por investigación del caso Senasa 2.0

Personas detenidas por el caso Senasa 2.0 bajan de un autobús al llegar al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva la noche del viernes 19 de septiembre del año 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Veinte de las personas detenidas este viernes durante los operativos vinculados a la investigación denominada Senasa 2.0 fueron trasladadas la noche de este viernes al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El grupo, integrado por ocho mujeres y 12 hombres, llegó a las 10:58 de la noche a bordo de un autobús, acompañado por dos minibuses de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC).

Los detenidos fueron trasladados desde la Procuraduría General de la República, donde permanecieron durante el día bajo interrogatorio tras ser arrestados en allanamientos realizados como parte de la investigación.

Está previsto que los detenidos permanezcan durante la noche en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Operativos por el caso Senasa 2.0

El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), realizó este viernes allanamientos simultáneos como parte de la investigación por un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Los operativos dejaron al menos 28 personas detenidas, principalmente médicos, aunque hasta el momento no todos los arrestados han sido trasladados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

La investigación está relacionada con un presunto fraude cercano a los 16,000 millones de pesos contra Senasa y alcanza a exfuncionarios, empresarios y profesionales de la salud.

Entre los detenidos durante los allanamientos figuran una cirujana, un pediatra y un ortopeda, cuyos abogados señalaron que desconocían las imputaciones específicas formuladas contra sus representados.

Las autoridades realizaron operativos en varios centros de salud como parte de las pesquisas, mientras el Ministerio Público mantiene bajo reserva detalles de esta etapa de la investigación.

Primeros imputados

El caso Senasa ya cuenta con un primer grupo de imputados judicializados, entre ellos un exdirector de la institución, mientras las pesquisas continúan abiertas.

La investigación cuenta con una prórroga hasta diciembre de 2026 para concluir las diligencias correspondientes.

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ha señalado que el análisis de millones de documentos podría derivar en la identificación de otros posibles implicados.