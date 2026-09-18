Imponen tres meses de prisión preventiva a hombre imputado por muerte de adolescente en Alma Rosa

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a un hombre imputado por la muerte de una adolescente de 16 años, en un hecho ocurrido la madrugada del pasado 11 de septiembre en el sector Alma Rosa, Santo Domingo Este.

Por disposición del tribunal, Luis Miguel Santiago Guzmán, de 40 años, deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal, por la muerte de la adolescente Zaidy Fragoso Lizardo.

Detalles del caso

El órgano persecutor indicó, mediante una nota de prensa, que, de acuerdo con el expediente, las cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 captaron el vehículo registrado a nombre del imputado mientras transitaba por la referida localidad. Según la investigación, desde ese automóvil fue lanzado el cuerpo de la víctima alrededor de las 3:23 de la madrugada.

El informe señala que la adolescente falleció a causa de una herida en el costado izquierdo que le provocó un shock hipovolémico (pérdida de sangre). La lesión habría sido ocasionada con un arma blanca, tipo destornillador, según consta en el acta preliminar de levantamiento de cadáver número 1127592.

Calificación legal

Durante el conocimiento de la medida de coerción, el Ministerio Público, presentó ante el tribunal elementos que, según la acusación, vinculan al imputado con los hechos. También expuso la gravedad de estos y los riesgos procesales que, a su juicio, justificaban la prisión preventiva para garantizar el desarrollo de la investigación y del proceso judicial.

El Ministerio Público otorgó a los hechos una calificación jurídica provisional por violación de los artículos 3, 91 y 92, literal 4, del Código Penal Dominicano, así como del artículo 396 de la Ley 136-03, disposiciones que, según tipifican y sancionan el homicidio voluntario, el homicidio agravado y el abuso contra niños, niñas y adolescentes.

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