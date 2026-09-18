Los abogados de al menos dos de las personas detenidas durante los allanamientos realizados la madrugada de este viernes, como parte de una nueva fase de la investigación por el fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), afirmaron que todavía desconocen los motivos específicos por los cuales sus representados fueron apresados.

Ramón Santos, abogado de una doctora cirujana, explicó que la residencia de su representada fue allanada alrededor de las 5:15 de la madrugada en Santo Domingo Este.

El jurista dijo que se enteró de lo ocurrido por el esposo de la doctora, quien le informó sobre el allanamiento, el arresto y la presencia de miembros de la Fiscalía en la vivienda.

"Actualmente desconocemos cuáles son los motivos. Hasta las 9:00 de la mañana no hemos podido contactarla porque el Ministerio Público no nos lo ha permitido", explicó Santos.

El abogado prefirió reservar el nombre de su representada y el lugar donde labora debido a que, según indicó, desconoce el curso que tomará su caso.

De su lado, el abogado Gerardo Rivas, quien representa a un médico pediatra, explicó que recibió una llamada alrededor de las 5:00 de la madrugada en la que fue informado sobre el arresto de su representado.

"La información que se tiene hasta ahora es que está ligado al caso Senasa. Sin embargo, hasta ahora no tengo a mano ninguna información que me permita verificar por qué a él lo estuvieron allanando, pero estamos a la espera", dijo Rivas.

Al menos 29 detenidos

Los abogados ofrecieron estas declaraciones luego de que el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), realizara durante la madrugada de este viernes una serie de allanamientos en distintos puntos del país, como parte de la investigación denominada "Senasa 2.0".

De manera preliminar, al menos 29 personas han sido detenidas durante el operativo, en su mayoría médicos.

Las autoridades todavía no han informado los nombres de todos los apresados ni han ofrecido detalles sobre las imputaciones que les atribuyen.

El caso

Esta nueva fase se produce mientras continúa abierta la investigación iniciada a finales de 2025 por un presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El Ministerio Público sostiene que en la institución operó durante varios años una estructura que habría desviado fondos públicos, manipulado procesos internos y beneficiado económicamente a funcionarios y personas vinculadas a la aseguradora estatal.

Según la acusación del expediente original, la estructura habría estado encabezada por el entonces director ejecutivo de Senasa, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto con gerentes y otros colaboradores, y habría permitido manipular procesos de contratación y habilitación de prestadores de servicios de salud.

El expediente también incluye al empresario Eduardo Read Estrella y a otros exfuncionarios y personas vinculadas a empresas que mantenían relaciones comerciales con Senasa.

Los primeros arrestos del caso se produjeron en diciembre de 2025, durante la denominada Operación Cobra, cuando el Ministerio Público realizó allanamientos y posteriormente presentó ante la justicia a diez imputados. Entre ellos figura Hazim, quien cumple prisión preventiva.

El pasado 4 de septiembre, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó al Ministerio Público una nueva prórroga hasta el 11 de diciembre 2026 para concluir las investigaciones y presentar la acusación.