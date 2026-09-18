Lo que se sabe hasta ahora del Caso SeNaSa 2.0: allanamientos y médicos detenidos

El abogado Rafael Santos, representante de una cirujana, señaló que aun no le han informado de la acusación en contra de su representada. ( DIARIO LIBRE/ STEVEN CURIEL )

El Ministerio Público desplegó desde la madrugada de este viernes 18 de septiembre una nueva fase de la investigación sobre el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), con allanamientos simultáneos en centros médicos y otros establecimientos de diferentes puntos del país.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, confirmó a Noticias SIN la realización de los operativos y que entre los detenidos figuran médicos.

10:56 a. m. —Acusados de emitir facturas falsas

El abogado Jorge Contreras, quien representa a siete médicos vinculados a los nuevos arrestos por el caso Senasa 2.0, informó este viernes que sus representados son señalados de supuestamente haber emitido facturas por servicios que no habrían realizado.

Contreras explicó que representa aproximadamente a siete detenidos, todos cirujanos ortopedas, y que la gran mayoría pertenece al Servicio Nacional de Salud (SNS).

"Hay una orden de arresto, todavía no han sido formalmente dejados detenidos. Vamos a presentar ahora donde el fiscal de investigación. Esperamos que se le garanticen sus derechos", explicó el abogado.

10:07 a. m. —Médicos fueron allanados a las 5:00 a.m.

Los representantes legales de una cirujana y un pediatra arrestados durante los allanamientos ejecutados este viernes por el caso Senasa 2.0 acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) sin que, hasta media mañana, conocieran las imputaciones específicas contra sus clientes.

Ramón Santos, abogado de una doctora cirujana, explicó que se trasladó a la sede del Ministerio Público después de que la residencia de su representada fuera allanada alrededor de las 5:15 de la madrugada en Santo Domingo Este.

El jurista indicó que fue informado del operativo por el esposo de la doctora, quien le comunicó que fiscales se encontraban en la vivienda y que posteriormente la profesional de la salud fue detenida.

10:00 a. m. — Al menos 29 detenidos, según información preliminar

Diario Libre reporta que los operativos han dejado al menos 29 personas detenidas, en su mayoría médicos. La cifra procede de informaciones preliminares y todavía no ha sido confirmada oficialmente por la Procuraduría.

Los detenidos están siendo vinculados a la investigación denominada SeNaSa 2.0.

9:30 a. m. — Trasciende la identidad de uno de los médicos

El Caribe informó, citando fuentes propias y de CDN, que entre los detenidos se encuentra el médico Steven Rabassa, de San Pedro de Macorís.

Representantes del sector médico consultados por ese medio aseguran que Rabassa no trabaja con SeNaSa desde hace tres años.

El Ministerio Público todavía no ha informado cuál sería la imputación específica en su contra.

8:47 a. m. — Reportan intervención en Santiago

El periodista Wilson Pérez informó en El Sol de la Mañana que parte de los allanamientos se desarrolló en Santiago y que un médico habría sido intervenido mientras realizaba una cirugía.

También reportó allanamientos a laboratorios y centros médicos.

Esta versión tampoco había sido confirmada oficialmente por la Pepca hasta media mañana.

8:08 a. m. — Pepca confirma los allanamientos

Mirna Ortiz confirmó que fiscales de la Pepca estaban realizando allanamientos en distintos puntos del país y que había médicos detenidos.

Las autoridades indicaron que ofrecerían posteriormente detalles sobre el alcance de la operación.

La nueva fase del caso

Los operativos amplían una investigación que comenzó a judicializarse en diciembre de 2025 mediante la Operación Cobra.

El Ministerio Público sostiene que durante la gestión de Santiago Hazim en SeNaSa operó una estructura que utilizó contratos, facturaciones y otras maniobras para desviar recursos de la aseguradora estatal.

El órgano acusador sitúa en casi RD$16,000 millones el impacto financiero atribuido al presunto esquema.

La primera fase incluyó a Hazim, antiguos funcionarios de SeNaSa y empresarios vinculados a empresas proveedoras.

Siete de los diez imputados inicialmente recibieron 18 meses de prisión preventiva, mientras tres fueron enviados a arresto domiciliario.

El Ministerio Público había adelantado desde finales de 2025 que trabajaba en una segunda fase de la investigación.

El pasado 4 de septiembre, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió a los fiscales cuatro meses adicionales, hasta el 11 de diciembre, para concluir las pesquisas y presentar la acusación contra los primeros procesados.

La Pepca justificó la extensión por el volumen de documentos, transacciones y experticias todavía bajo análisis.

Lo que todavía falta por conocer

Hasta media mañana de este viernes, la Procuraduría no había informado oficialmente cuántos allanamientos fueron ejecutados, el número definitivo de detenidos, qué clínicas o laboratorios fueron intervenidos ni las conductas específicas atribuidas a cada nuevo investigado.

Tampoco se ha establecido públicamente si todos los detenidos serán sometidos a la justicia o si algunos permanecen bajo interrogatorio mientras continúa la investigación.

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