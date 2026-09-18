"El que cometa corrupción va a la cárcel": Abinader habla sobre Senasa 2.0

Luis Abinader indicó que el caso Senasa 2.0 debe servir como escarmiento contra la corrupción ( ANEUDY TAVÁREZ/ DIARIO LIBRE )

El presidente Luis Abinader solicitó este vienes que las investigaciones del caso SenaSa 2.0 se profundicen y que toda persona contra la que existan méritos sea sometida a la justicia.

El mandatario sostuvo, además, que el proceso judicial debe servir de ejemplo y advertencia para quienes incurran en actos de corrupción, especialmente cuando se trate del sector salud.

"Este es un tema que está en la justicia, pero nuestro deseo es que se llegue y que se profundice. Y que todo el que tenga mérito para ser sometido, que sea sometido", enfatizó Abinader.

El jefe de Estado afirmó que quienes incurran en actos de corrupción deben enfrentar las consecuencias ante los tribunales.

Sostuvo que el caso debe dejar un mensaje para los próximos meses y años.

"Que eso sirva de ejemplo, de ejemplo ahora y para estos meses, estos años, que el que cometa un acto de corrupción va a ser sometido a la justicia y va a la cárcel", manifestó.

Abinader hizo énfasis en la gravedad de que este tipo de actuaciones puedan ocurrir en un área como la salud, al considerar que se trata de un sector que impacta directamente a la población.

Insistió en que cualquier persona que haya cometido un acto ilegal debe responder ante la justicia.

El presidente aclaró que respeta el proceso judicial y que no conoce los detalles de la investigación.

Investigación en curso

Abinader indicó que el caso debe servir como advertencia de que ninguna persona estará al margen de la justicia si se determina su responsabilidad.

Las declaraciones se produjeron en Puerto Plata, donde el mandatario desarrolla una extensa agenda de trabajo, en momentos en que el Ministerio Público mantiene abierta una investigación sobre presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud.