Prisión preventiva para los dos implicados en la muerte de hombre que escondido en una pared

Dos hombres enfrentan prisión preventiva por la muerte de Andy Louissant en Santo Domingo. ( JUAN GUIO. )

La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión preventiva contra dos hombres acusados de la muerte de Andy Louissant, cuyo cadáver fue encontrado oculto dentro de una estructura de concreto en el sector Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste.

La medida fue impuesta a José Antonio Martínez Joseph y Juan Gabriel Marte Ramírez (El Diamante), quienes deberán cumplirla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras. Ambos son señalados de haberse asociado para cometer el asesinato.

La deuda

A su salida de la audiencia, José Manuel Fortuna Martínez, abogado de Martínez Joseph, aseguró que entre su representado y Louissant existía una relación de amistad y negocios.

En ese sentido, negó que su cliente mantuviera una deuda con la víctima, como ha circulado en redes sociales.

Por el contrario, el jurista sostuvo que era Louissant quien mantenía una deuda con Martínez Joseph, derivada de los negocios que ambos realizaban.

Según explicó, Martínez Joseph tenía una compañía dedicada al negocio de ganado y Louissant realizaba trabajos relacionados con las reses, por lo que entre ambos existían transacciones comerciales.

El abogado sostuvo que esa situación económica pudo estar relacionada con el desenlace del caso y planteó que Martínez Joseph habría encontrado en la muerte de Louissant una manera de evitar el pago de la deuda.

El encuentro

Según el expediente del Ministerio Público, Louissant acordó reunirse con Martínez Joseph la noche del 10 de septiembre en las inmediaciones de un centro comercial de la avenida Luperón.

La víctima llegó al lugar en una yipeta Changan CS55 Plus alquilada.

Posteriormente, de acuerdo con las pesquisas, fue interceptada por Marte Ramírez, quien conducía un Honda Accord.

Ambos vehículos se desplazaron hacia las inmediaciones de un centro médico ubicado en la avenida Isabel Aguiar, donde se produjo una discusión.

El expediente señala que Martínez Joseph llegó posteriormente y que los tres se trasladaron hacia la urbanización Don Honorio.

Las autoridades obtuvieron imágenes de cámaras de seguridad correspondientes a la madrugada del 11 de septiembre en las que, según el Ministerio Público, Louissant aparece junto a los dos imputados.

En las grabaciones, de acuerdo con el expediente, la víctima intenta escapar, pero es alcanzada, agredida y llevada nuevamente al vehículo.

Al no regresar a su residencia, sus familiares iniciaron su búsqueda con ayuda del propietario de la yipeta. Mediante el sistema de GPS lograron rastrear el vehículo hasta Bella Colinas, en Manoguayabo, donde fue encontrado sin Louissant.

Las pesquisas condujeron posteriormente a un establecimiento comercial ubicado en Buenos Aires de Herrera.

Durante un allanamiento realizado el 14 de septiembre, las autoridades encontraron el cuerpo de Louissant debajo de una escalera, oculto dentro de una estructura de concreto de reciente construcción.

Martínez Joseph fue arrestado ese mismo día, mientras que Marte Ramírez fue detenido el 15 de septiembre.