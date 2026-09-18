Caso Senasa 2.0: investigan a siete ortopedas por emitir facturas por servicios no realizados

El abogado Jorge Contreras reveló que siete de los médicos a los que representan son investigados por emitir facturas falsas y son todos ortopedas. ( STEVEN CURIEL )

El abogado Jorge Contreras, quien representa a siete médicos vinculados a los nuevos arrestos por el caso Senasa 2.0, informó este viernes que sus representados son señalados de supuestamente haber emitido facturas por servicios que no habrían realizado.

Contreras explicó que representa aproximadamente a siete detenidos, todos cirujanos ortopedas, y que la gran mayoría pertenece al Servicio Nacional de Salud (SNS).

"Hay una orden de arresto, todavía no han sido formalmente dejados detenidos. Vamos a presentar ahora donde el fiscal de investigación. Esperamos que se le garanticen sus derechos", explicó el abogado.

De acuerdo con Contreras, los médicos tenían conocimiento de que estaban siendo investigados y habían sido interrogados en dos ocasiones antes de los arrestos realizados este viernes.

Allanamientos

Los arrestos se producen luego de que el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), realizara durante la madrugada de este viernes allanamientos como parte de una nueva fase de la investigación denominada "Senasa 2.0".

De manera preliminar, al menos 29 personas detenidas, en su mayoría médicos.

En las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) se observa la presencia de agentes policiales, mientras varias personas son sacadas esposadas del recinto. También se observa a policías trasladando documentos y otros materiales.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha ofrecido detalles sobre las acusaciones contra todos los detenidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/18/whatsapp-image-2026-09-18-at-105531-am-1-952aff9b.jpeg El abogado Hotoniel Bonilla es abogado de la defensa. (STEVEN CURIEL)

Otro abogado llega a la PGR

A la Procuraduría General de la República también llegó el exdirector Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, Hotoniel Bonilla García, quien acudió para conocer la situación de un médico al que representa.

Bonilla García explicó que fue llamado por sus familiares debido a que su representado había sido requerido por la PGR. Sin embargo, prefirió reservar su nombre y no ofreció detalles.