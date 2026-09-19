Defensa de ginecólogo Juan Henry Pourier espera conocer imputación formal del caso Senasa 2.0

Abogados de Juan Henry Pourier: Arnulfo Germán Miranda y Adalkirys Abreu. ( DIARIO LIBRE / DARE COLLADO )

La defensa del médico ginecólogo Juan Henry Pourier informó este sábado que se mantiene a la espera de conocer formalmente la imputación que el Ministerio Público (MP) estaría formulando en contra de su cliente, quien fue detenido por el caso Senasa 2.0.

El galeno es uno de los implicados en la presunta trama de corrupción que habría defraudado a la ARS estatal por 15,000 millones de pesos.

"No sabemos específicamente cuál es la imputación que se está haciendo en contra de él, porque el Ministerio Público no ha presentado la solicitud de medida formal", expresó la abogada Adalkirys Abreu.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-19-at-15926-pm-434eec44.jpeg Una de las abogadas de Juan Henry Pourier, Adalkirys Abreu. (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

La jurista catalogó el caso como mediático, por lo que pidió a las autoridades que el proceso sea manejado conforme a las garantías legales correspondientes.

Asimismo, instó al órgano persecutor a dejar fuera del proceso lo que considera populismo penal.

"Por más que este sea un caso mediático, se está hablando de personas profesionales de la salud y no pueden pagar manzos por cimarrones", expresó Abreu.

Preparan defensa

La jurista afirmó que la defensa técnica trabajará sobre la base de los elementos que sean presentados formalmente por el Ministerio Público y manifestó su expectativa de que el proceso se desarrolle respetando el debido proceso.

Otro de los abogados del médico, Arnulfo Germán Miranda, aseguró que el imputado mantiene una actitud positiva frente al proceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-19-at-15926-pm-1-e8138c50.jpeg Arnulfo Germán Miranda, abogado del ginecólogo Juan Henry Pourier. (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

"El estado de ánimo es positivo y nosotros como abogados también estamos bien positivos en la defensa", afirmó.

Aunque reconoció que el caso Senasa 2.0 es un tema sensible para la ciudadanía, el togado pidió esperar a que sean conocidas formalmente las imputaciones antes de emitir conclusiones sobre la situación jurídica del médico.