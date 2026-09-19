Arrestan a cirujano plástico condenado por homicidio involuntario tras revocación de pena suspendida

Fotografía de archivo del cirujano plástico José del Carmen Desena Montero, quien deberá cumplir un año de prisión por homicidio involuntario. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio Público arrestó al cirujano plástico José del Carmen Desena Montero, quien deberá cumplir un año de prisión por una condena por homicidio involuntario en perjuicio de una paciente, luego de que fuera revocada la suspensión condicional de la pena.

Desena Montero fue arrestado en el Distrito Nacional por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), que encabeza la fiscal Andry De Los Santos, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional.

El médico deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres (CCR-XVII), en la provincia San Cristóbal.

La orden de captura y arresto fue autorizada mediante la Resolución 249-01-2026-SAUT-00631, emitida por la jueza suplente Emely Milagros Bruno Almonte, del Tribunal de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional.

La decisión busca hacer efectivo el cumplimiento de la Resolución 249-01-2026-SRES00615, del 18 de junio de 2026, mediante la cual el Tribunal de Ejecución de la Pena ordenó el ingreso de Desena Montero al centro penitenciario por un período de un año.

El cirujano había sido condenado mediante la Sentencia 046-2025-SSEN-00145, del 17 de septiembre de 2025, dictada por la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

La sentencia le impuso un año de prisión suspendida tras establecerse que incurrió en violación del artículo 319 del antiguo Código Penal, que sanciona el homicidio involuntario.

Revocan suspensión de la pena

La suspensión condicional de la pena fue revocada debido al incumplimiento de las reglas que el tribunal había impuesto a Desena Montero durante el período de la condena.

Entre las condiciones figuraban residir en el domicilio informado al tribunal, abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas en exceso, no portar ni tener armas y comparecer a tres charlas coordinadas por el juez de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional.

También debía pagar una multa de RD$100 en favor del Estado.

Tras determinar el incumplimiento de esas reglas, el Tribunal de Ejecución de la Pena ordenó que el médico cumpla de manera íntegra el año de prisión.

La resolución dispone, además, que luego de su arresto Desena Montero sea presentado ante ese tribunal para dar cumplimiento a la sentencia condenatoria.

El caso de Anyeli Meliza Sánchez

El arresto del cirujano ocurre meses después de la muerte de Anyeli Meliza Sánchez Castillo, de 27 años, quien falleció el pasado 15 de abril luego de someterse a varios procedimientos estéticos durante una misma intervención realizada por el doctor Desena, en la Clínica de Especialidades Médicas y de Estética, ubicada en el sector Mirador Sur.

De acuerdo con el relato de Nicole Fernández, prima de la joven, Sánchez Castillo había consentido la realización de una reconstrucción de la pared abdominal, una abdominoplastia, liposucción en los brazos, la entrepierna y la espalda, además de una transferencia de grasa a los glúteos. El cirujano a cargo de los procedimientos fue José Desena Montero.

Luego de la intervención, la joven se quejó de fuertes dolores en el área abdominal y fue reingresada al quirófano para una segunda cirugía, según explicó su prima.

"Creo que se le pusieron cuatro pintas de sangre y parece que ya, en esa segunda (cirugía), ella no aguantó", relató Fernández.

"Pero ya cuando la mandó en la ambulancia, ella iba muerta", afirmó.

Sánchez Castillo dejó en la orfandad a un niño de cuatro años. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Cristo Redentor.

Sus familiares aseguraron que tuvieron que gestionar por cuenta propia la autopsia en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), debido a que, según afirmaron, ninguna de las dos clínicas les facilitó el historial clínico de la joven.

Los allegados también señalaron que Sánchez Castillo gozaba de buena salud, de acuerdo con los análisis realizados antes de la intervención.

Desena no pertenece a Sodocipre

En abril, el presidente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre), Aniceto Rodríguez, confirmó que Desena Montero no forma parte de esa organización.

Rodríguez explicó a Diario Libre que el médico había pertenecido anteriormente a la sociedad, pero que fue suspendido y posteriormente separado de la entidad.

"No es miembro de la Sociedad. Él fue miembro y, casualmente, siendo yo director del comité de ética, me pasaron una serie de situaciones, y entonces, él fue suspendido. Fue sacado de la Sociedad por violaciones diversas", indicó.

El presidente de Sodocipre también aclaró que las facultades de esa organización no incluyen actuar como un agente ejecutor ni ordenar el cierre de clínicas o consultorios.

La condena de un año de prisión que ahora deberá cumplir Desena Montero corresponde a un proceso por homicidio involuntario que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, según informó este sábado el Ministerio Público.