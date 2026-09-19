Trasladan a imputados del caso Senasa 2.0 a la Procuraduría para continuar con interrogatorios

Desde tempranas horas de este sábado 19 de septiembre familiares y abogados visitaron a imputados en el caso Senasa 2.0 . ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Los imputados en el caso Senasa 2.0 fueron trasladados próximo al mediodía este sábado a la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), donde el Ministerio Público (MP) continuará los interrogatorios como parte del proceso de investigación por la presunta trama de corrupción contra la ARS estatal.

Los detenidos fueron movilizados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a cargo de miembros de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (Dgspc).

El traslado se produce luego de que los implicados pasaran la noche en la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, tras los allanamientos ejecutados por el órgano persecutor en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, como parte de la denominada Operación Cobra 2.0-A.

Tras los operativos, resultaron arrestadas 28 personas, entre ellas médicos y ejecutivos vinculados al sector farmacéutico.

Acusación

Según el Ministerio Público el supuesto entramado habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) por unos 15,000 millones de pesos.

El órgano persecutor afirma que los médicos implicados habrían utilizado presuntos sobornos, doble facturación, cobros por servicios y medicamentos que no habrían sido suministrados, utilización de sellos médicos falsos y adulteración de estados financieros.

También los acusas de emplear programas especiales sin sustento jurídico, venta de medicamentos donados, autoasignación de salarios y viáticos, reembolsos fraudulentos por viajes y hoteles, así como el supuesto uso de habitaciones de un centro oncológico para realizar cirugías estéticas.

Además, les atribuye supuesto sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.