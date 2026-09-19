El Ministerio Público (MP) mantiene este sábado los interrogatorios a los implicados en el caso Senasa 2.0 en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR).

Al menos 13 de los 28 implicados en la presunta trama de corrupción que habría defraudado a la ARS estatal por 15,000 millones de pesos fueron trasladados a la institución, luego de pasar la noche en la "Carcelita" del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.

A la sede de la PGR también se han dado cita familiares y abogados de los detenidos, con el objetivo de conocer su estado de ánimo y obtener más detalles sobre el proceso de investigación.

El Ministerio Público acusa a los doctores implicados de presuntos sobornos, doble facturación y cobros por servicios y medicamentos que no habrían sido suministrados.

Además, los imputan por el uso de sellos médicos falsos y la adulteración de estados financieros.

Según la orden de arresto, los médicos empleaban programas especiales sin sustento jurídico, vendían medicamentos donados, se autoasignaban salarios y viáticos, realizaban reembolsos fraudulentos por viajes y hoteles, además de utilizar supuestamente habitaciones de un centro oncológico para realizar cirugías estéticas.

Asimismo, les atribuyen supuesto sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.

Solicitud de medida de coerción

Luego de producirse una detención, el Ministerio Público dispone de un plazo de 48 horas para solicitar la medida de coerción.

Los implicados quedaron detenidos durante la madrugada del viernes 18 de septiembre, como consecuencia de una serie de allanamientos realizados por el órgano acusador en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.

Se espera que las autoridades presenten la solicitud de medida de coerción durante la noche de este sábado o en las primeras horas del domingo.