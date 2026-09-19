En la versión 2.0 del caso Senasa, apresan a médicos y prestadores vinculados a la parte operativa

Momento en que trasladan un detenido por el caso Senasa 2.0 a la cárcel de Ciudad Nueva. ( DIARIO LIBRE/JUAN GUIO )

Nueve meses después de los primeros arrestos, el Ministerio Público puso en marcha ayer la versión 2.0 del caso Senasa, con 28 nuevos apresamientos dirigidos contra quienes, según la acusación, constituían la parte operativa del supuesto entramado que habría defraudado a la ARS estatal Senasa por unos 15,000 millones de pesos.

En esta ocasión, los arrestos se concentraron en médicos, prestadores de servicios de salud y otras personas vinculadas al caso.

Los allanamientos se realizaron en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, donde fueron intervenidos 37 inmuebles.

Los detenidos permanecieron durante el día en el segundo piso del edificio de la Procuraduría, donde fueron interrogados por un equipo de fiscales. En la tarde, tres personas, parientes de médicos apresados, fueron despachadas a sus casas.

Los que eran entrevistados, posteriormente eran conducidos por un ascensor hasta el sótano, donde les esperaba un autobús para trasladarlos a la cárcel del cuarto piso de la Fiscalía del Distrito Nacional, ubicada en Ciudad Nueva. El grupo fue llevado a la fiscalía a las 10: 58 de la noche y será regresado la mañana del sábado a la Procuraduría para seguir el interrogatorio.

¿Quiénes son los apresados?

Todavía los nombres de los 28 apresados no han sido revelados por el Ministerio Público. Sin embargo, en la orden de allanamiento figuran especialistas de ginecología y obstetricia, cirugía general, cardiología, gastroenterología y medicina interna.

Estos profesionales fueron apresados por un equipo compuesto por 45 fiscales y 200 agentes de la Policía. El Ministerio Público informó que les ocupó dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes.

En la sede de la Procuraduría, abogados y familiares subían y bajaban buscando información de los apresados. Algunos, como Pedro Botello, defensor de una de las detenidas, se quejó del trato a su clienta, a la que calificó como "chivo expiatorio" y que fue detenida por las "greñas" la madrugada del viernes.

Pacientes que hablaron fuera de récord con periodistas expresaron su indignación con las autoridades por la forma en que han tratado a sus allegados. Desde el apresamiento, el Ministerio Público tiene 48 horas para presentar solicitud de medida de coerción.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/senasa-20-imputados-juan-guio-c984935f.jpeg Traslado de un detenido por el caso Senasa 2.0 en la Procuraduría General de la República. (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Detalles de las maniobras

Entre las acciones descritas en el expediente figuran presuntos sobornos, doble facturación, cobros por servicios y medicamentos que no habrían sido suministrados, utilización de sellos médicos falsos y adulteración de estados financieros.

También aparecen programas especiales sin sustento jurídico, venta de medicamentos donados, autoasignación de salarios y viáticos, reembolsos fraudulentos por viajes y hoteles, así como el supuesto uso de habitaciones de un centro oncológico para realizar cirugías estéticas, sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.

Incluso se detectó que afiliados masculinos aparecían con una o varias consultas de ginecología registradas a su nombre, pese a que, al ser contactados, negaron haber recibido esos servicios.

Reacción oficial

Mientras se producen los nuevos arrestos, el primer grupo de imputados continúa sometido a la justicia. Santiago Hazim y otros procesados cumplen medidas de coerción por su presunta participación en el entramado.

Otra de las líneas derivadas del expediente es la Operación Onco14, puesta en marcha en junio y que llevó al arresto de tres personas vinculadas al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao.

Abinader: el que cometa corrupción será sometido

El presidente Luis Abinader expresó el viernes en Puerto Plata que espera que el caso continúe profundizándose y que "el que cometa un acto de corrupción va a ser sometido a la justicia y va a la cárcel".

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