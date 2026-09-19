Los implicados en la versión 2.0 del caso Senasa permanecen detenidos en la "carcelita", ubicada en el cuarto piso del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, mientras se espera que el Ministerio Público (MP) deposite la solicitud de medidas de coerción.

Entre los detenidos figuran médicos y ejecutivos vinculados al sector farmacéutico, a quienes el órgano persecutor señala como parte de la estructura operativa del supuesto entramado que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) por unos 15,000 millones de pesos.

Niegan participación

El abogado Gerardo Rivas, quien representa a dos de los médicos detenidos, aseguró este sábado que sus defendidos se encuentran tranquilos y niegan haber participado en actividades delictivas.

"Ellos están bien, están de muy buen ánimo, sobre todo están tranquilos, por la tranquilidad que les supone el hecho de que ellos están conscientes de que no han incurrido, no han participado en ningún acto delictivo", declaró Rivas, quien representa a un cirujano mastólogo y a un ginecólogo.

El jurista explicó que, hasta el momento, desconoce cuáles son específicamente los hechos que el Ministerio Público atribuye a sus representados, debido a que todavía no han recibido documentación con el detalle de las imputaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-19-at-103541-am-fe434dad.jpeg El abogado Gerardo Rivas. (DARE COLLADO)

"Todavía no sabemos, no sabemos porque, aunque se dice que tiene que ver con el caso Senasa, todavía no tenemos a mano ninguna información documentada que nos deje ver qué es lo que efectivamente a ellos se les atribuye", manifestó.

Aunque indicó que participó en el interrogatorio realizado por la Procuraduría General de la República (PGR) a los implicados durante ayer, viernes, el togado sostuvo que, durante el proceso, las autoridades se limitaron a explicar de manera general que las investigaciones estaban relacionadas con el caso Senasa.

Ambos médicos representados por el abogado son del Distrito Nacional.

A la espera de la medida de coerción

El abogado dijo que, aunque todavía no les han informado la fecha, la solicitud de medidas de coerción podría conocerse entre este sábado y domingo.

"Asumo que entre hoy y mañana probablemente estemos en toga aquí conociendo medida de coerción, pero hasta esta hora todavía la Procuraduría no ha presentado la solicitud", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-19-at-103542-am-2-690cb86e.jpeg Acusados permanecen detenidos en la "carcelita". (DARE COLLADO)

El Ministerio Público arrestó durante la madrugada del viernes 18 de septiembre a 28 personas implicadas en el presunto caso de corrupción, durante una serie de allanamientos realizados en el Distrito Nacional , Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.

arrestó durante la madrugada del viernes 18 de septiembre a implicadas en el presunto caso de corrupción, durante una serie de realizados en el , Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. Según el órgano persecutor, los médicos implicados habrían utilizado presuntos sobornos, doble facturación, cobros por servicios y medicamentos que no habrían sido suministrados, sellos médicos falsos y adulteración de estados financieros.

También los acusa de emplear programas especiales sin sustento jurídico, vender medicamentos donados, autoasignarse salarios y viáticos, realizar reembolsos fraudulentos por viajes y hoteles, así como del supuesto uso de habitaciones de un centro oncológico para realizar cirugías estéticas.

El Ministerio Público también les atribuye supuesto sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.

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