Familiares y abogados de los imputados en el caso Senasa 2.0 acudieron este sábado a la denominada "carcelita" del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, para conocer el estado de sus allegados y representados, quienes permanecen detenidos a la espera de que el Ministerio Público (MP) deposite la solicitud de medidas de coerción.

Algunos de los visitantes evitaron ofrecer declaraciones a la prensa a su salida del recinto judicial, mientras que otros fueron vistos cuando ingresaban con fundas y ropa para los detenidos.

El órgano persecutor tiene un plazo legal de 48 horas para solicitar medida de coerción contra las 28 personas acusadas de participar en la presunta trama de corrupción que habría defraudado al Seguro Nacional de Salud (Senasa) por unos 15,000 millones de pesos.

El Ministerio Público arrestó a los implicados durante la madrugada del viernes 18 de septiembre, en una serie de allanamientos realizados en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.

Entre los detenidos figuran médicos y ejecutivos vinculados al sector farmacéutico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/whatsapp-image-2026-09-19-at-103542-am-4-274cf679.jpeg La abogada Fresa Cruz habla a los medios de comunicación. (DIARIO LIBRE / DARE COLLADO)

Abogada cuestiona procedimiento

La abogada Fresa Cruz, quien acudió en representación de los médicos apresados, consideró que el procedimiento utilizado durante los arrestos y allanamientos debe ser investigado, al entender que podrían haberse vulnerado los derechos fundamentales de los detenidos.

"Yo entiendo que lo tienen que investigar porque se le están violando derechos fundamentales por la forma en que lo hicieron", sostuvo Cruz al referirse al procedimiento empleado por las autoridades.

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La jurista cuestionó la forma en que fueron ejecutados los allanamientos y planteó que deben revisarse elementos como la hora y las circunstancias en que se realizaron.

y planteó que deben revisarse elementos como la y las en que se realizaron. No obstante, manifestó confianza en que el proceso podrá desarrollarse de manera adecuada.

El primer grupo de implicados en la presunta trama fue arrestado en diciembre del año 2025. Entre el grupo de detenidos en aquella ocasión figura el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y el empresario Eduardo Read Estrella.

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