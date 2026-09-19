El abogado Santos Liriano Mercado consideró este sábado que el Ministerio Público no debió realizar un despliegue tan aparatoso para detener a los médicos investigados en la operación Cobra 2.0 y allanar sus viviendas, por el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Aunque reconoció que el órgano persecutor ha mantenido un trato "decente" durante los interrogatorios, el jurista cuestionó la necesidad de detener a profesionales de la salud más de nueve meses después del inicio de la primera fase de la investigación.

"El Ministerio Público está siendo decente en los interrogatorios, pero entendemos, como dijimos hace unos minutos, que no fue necesario allanar la vivienda de estos médicos a un año después del operativo número uno", manifestó.

Defensa de los médicos

Liriano Mercado, quien representa a una de las doctoras detenidas, sostuvo que durante ese período no se habrían producido acciones dirigidas a destruir elementos probatorios que justificaran, a su juicio, la forma en que se realizaron los arrestos.

Enfatizó que los profesionales que han sido presentados en los interrogatorios no han exhibido conductas o realizado acciones que, a su entender, justifiquen sus arrestos.

Insistió en que los detenidos pudieron haber sido citados mediante llamadas u otros mecanismos, al tratarse, en su mayoría, de empleados públicos o servidores con amplia trayectoria en el país.

El abogado también puso en duda que las autoridades cuenten hasta el momento con elementos suficientes contra los profesionales detenidos.