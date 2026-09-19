Tras más de ocho horas de entrevistas, concluyó este sábado el segundo día de interrogatorios a los detenidos por la operación Cobra 2.0.

Desde aproximadamente el mediodía, entre 13 y 15 de los detenidos fueron entrevistados en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), en una jornada que se extendió hasta entrada la noche.

Alrededor de las 8:15 de la noche se observó al director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, retirarse del lugar.

La finalización de las entrevistas fue confirmada por el abogado Omar Chapman al salir del recinto.

Los interrogatorios tuvieron una duración aproximada de entre 20 y 25 minutos en la mayoría de los casos, mientras familiares y abogados permanecieron durante horas en los alrededores de la sede del órgano persecutor, a la espera de información sobre la situación de sus parientes y representados.

Algunos abogados consultados por Diario Libre aseguraron que el proceso transcurrió con normalidad y que las entrevistas forman parte de las diligencias que desarrolla el Ministerio Público para determinar el nivel de participación de cada uno de los detenidos.

Sin embargo, durante la jornada también surgieron cuestionamientos sobre los procedimientos utilizados para realizar los arrestos y allanamientos, así como versiones de las defensas sobre la forma en que algunos médicos habrían terminado involucrados en el supuesto esquema.

Abogado dice que médica habría sido utilizada

Una de las principales revelaciones del día fue realizada por Ramón Almarante, abogado de la cirujana general Laura Santana, quien aseguró que su representada habría sido "utilizada en su buena fe" para facilitar su código médico y realizar reclamaciones.

Según explicó, la doctora fue contactada por Ángel Luis Guzmán Vásquez, uno de los principales imputados en el caso, señalado por supuestamente coordinar y ejecutar maniobras fraudulentas dentro de la estructura investigada.

"Ángel se le acercó y le hizo una propuesta alegando la existencia de un médico que estaba enfermo y que necesitaba la colaboración de otros médicos que le facilitaran su código para hacer unas reclamaciones", declaró.

De manera preliminar, Almarante indicó que las autoridades atribuyen a su defendida la realización de operaciones o procedimientos médicos que supuestamente no estaban autorizados.

El cambio de discurso de Botello

Otro de los episodios que marcó la jornada fue el cambio en el discurso del abogado y exdiputado Pedro Botello sobre las actuaciones del Ministerio Público.

El viernes, Botello había denunciado que una médica a la que representaba fue llevada "por las greñas" a la Procuraduría y utilizada como "chivo expiatorio".

"Ha sido traída a este proceso por las greñas, como chivo expiatorio, como parte de lo que es un circo, ¿verdad?, mediático", manifestó entonces.

También aseguró que la profesional había sido allanada y detenida sin haber sido citada previamente para un interrogatorio, lo que calificó como una vulneración al debido proceso.

Este sábado, sin embargo, el abogado adoptó un discurso diferente y manifestó en reiteradas ocasiones estar "satisfecho" con el manejo dado por el Ministerio Público al caso de su representada.

Cuestionamientos a los allanamientos

Durante la jornada también se produjeron críticas a la forma en que se ejecutaron las detenciones. El abogado Santos Liriano Mercado consideró innecesarios los allanamientos realizados contra los médicos, aunque reconoció que el trato durante los interrogatorios fue "decente".

"El Ministerio Público está siendo decente en los interrogatorios, pero entendemos, como dijimos hace unos minutos, que no fue necesario allanar la vivienda de estos médicos a un año después del operativo número uno".