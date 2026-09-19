De "chivo expiatorio" a satisfecho: el cambio de versiones del abogado Pedro Botello

En menos de 24 horas, el abogado y exdiputado Pedro Botello pasó de denunciar que una médica a la que representaba había sido llevada "por las greñas" y "chivo expiatorio" a la Procuraduría General de la República (PGR), a declararse "satisfecho" con el manejo de los interrogatorios del Ministerio Público durante las investigaciones del caso Cobra 2.0.

Botello evitó aclarar este sábado si la profesional de la salud de la que hablaba era la misma que defendió públicamente el viernes. Sin embargo, respondió que: "Lo dicho, dicho está. Ya nosotros planteamos".

Este sábado, Botello aseguró que se ha respetado el debido proceso en el interrogatorio de su representada e insistió que se da "por satisfecho".

"Nosotros saludamos el cumplimiento del debido proceso en torno a lo que tiene que ver con nuestro cliente", agregó.

Explicó que durante el proceso se realizaron verificaciones y que la defensa presentó documentos relacionados con los servicios prestados por la doctora.

"Hemos documentado, hemos presentado todas las documentaciones en cuanto a los servicios prestados por la doctora que nosotros representamos y hasta el momento, pues, se ha cumplido con el debido proceso y nosotros nos damos por satisfecho", afirmó.

El abogado planteó la posibilidad de que su cliente no llegue a ser llamada en la fase preliminar del caso, pero descartó que la defensa haya negociado algún acuerdo con el Ministerio Público.

Declaraciones contradictorias

Las declaraciones contrastan con las ofrecidas el viernes, cuando Botello cuestionó en duros términos la actuación de las autoridades durante la detención de la profesional de la salud que dijo representar.

En ese momento aseguró que su clienta había sido allanada sin haber recibido previamente una citación para comparecer a un interrogatorio.

"Ha sido traída a este proceso por las greñas, como chivo expiatorio, como parte de lo que es un circo, ¿verdad?, mediático", declaró entonces el exlegislador.

También cuestionó el procedimiento utilizado para detenerla.

"Simplemente llegaron a tu casa y te tumbaron la puerta sin darte participación, sin invitarte a una entrevista, o sea, un proceso totalmente que vulnera el debido proceso de ley", agregó.

El caso Cobra 2.0

El Ministerio Público puso en marcha la madrugada del viernes el caso Senasa 2.0, con el apresamiento de 28 personas que, según las autoridades, estarían vinculadas a distintos mecanismos fraudulentos para sustraer miles de millones de pesos de los fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Desde aproximadamente el mediodía continúan las entrevistas a entre 13 y 15 de los detenidos.