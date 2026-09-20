Los médicos detenidos, sus especialidades y las irregularidades que se les atribuyen en Senasa 2.0

Agentes policiales movían las cajas con los documentos del caso Senasa 2.0 en la Procuraduría General durante el fin de semana. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO/STEVEN CURIEL )

A los más de veinte médicos detenidos el pasado viernes y a los que el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva, se les imputa confeccionar expedientes clínicos ficticios utilizando los datos personales de afiliados de Senasa que no recibieron los estudios y tampoco las consultas especializadas.

Por este esquema fraudulento también fueron arrestados dos empleados de la ARS estatal: el supervisor de Servicios a Usuarios, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova —señalado de facilitar el acceso no autorizado a las bases de datos para sustraer información confidencial— y Heidy Coronado Paulino, quien accedía a los datos de los usuarios, gestionaba la agilización de pagos y promovía el uso ilícito de sellos y firmas médicas.

Según la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), el presunto líder de esta línea investigativa que habría estafado al Senasa con más de 41 millones de pesos es Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien se desempeñó como auxiliar de Autorizaciones Médica y detenido en abril de este año cuando intentaba viajar a Estados Unidos.

Especialidades de los apresados e imputaciones

Entre los especialistas médicos que se pasaron el fin de semana detenidos son los cirujanos generales Luz Esther Reyes Durán, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Edwin Alberto Batista Cruz y Einstein Rafael Borromé Valdez, este último calificado como uno de los cabecillas dentro del grupo de facultativos, registrando múltiples transferencias bancarias directas con la cabeza del entramado

La solicitud de medida de coerción cita que Edwin Alberto Batista Cruz registró elevados volúmenes de facturación por procedimientos no realizados en el 2024, "superando significativamente su promedio histórico de facturación". Dicho aumento estuvo principalmente asociado a procedimientos quirúrgicos y ambulatorios.

Asimismo, al ortopeda Wander Manuel Díaz Encarnación también se le señala de reportar consultas especializadas y procedimientos médicos ambulatorios inexistentes, utilizando para ello formularios con información falsa y firmas falsificadas de afiliados, logrando obtener de manera ilícita los respectivos pagos.

"Como resultado de dicho entramado fraudulento, el imputado (Díaz Encarnación) recibió durante el año 2024 la suma de cinco millones ciento cuarenta y seis mil ciento setenta y seis pesos con 33/100 (RD$5,146,176.33) por concepto de servicios médicos que, conforme a los hallazgos de la investigación, no fueron efectivamente prestados".

El documento depositado a las 11:55 de del sábado ante la Oficina de Atención Permanente menciona a la cirujana Luz Esther Reyes Durán como una de las personas que entre los años 2023 al 2025 figuran con transferencias bancarias de mayores montos económicos enviados Ángel Luís Guzmán, "las cuales no tienen otra justificación que no sea la distribución de los fondos económicos que eran obtenidos de Senasa mediante la ejecución de las estafas en su perjuicio".

De acuerdo con el Ministerio Público, los depósitos de esa cirujana al presunto líder de esa línea de estafa al Senasa superan los "setecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos dominicanos (DOP$753,488.00)", durante el 2024, así como los "seiscientos sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho pesos dominicanos (DOP$663,848.00), durante varios años.

La también cirujana general Elsa Evelyn De La Rosa Vásquez, afirma la Pepca, "reportaba reclamos a nombres de decenas de afiliados que negaron rotundamente haber recibido atención clínica, mientras que una auditoría médica de los comprobantes fiscales por un monto de más de 2 millones de pesos que le fue pagado por la ARS, "se halló evidencias de su participación en el esquema organizado de fraude".

A los especialistas en ginecología, Juan Henry Poueriet, Engels Federico Díaz Mendoza, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Yocaira Antonia Méndez De Medina y Guillermo Enrique Dicló Garabito se les imputa también el mismo modus operandi de los demás médicos.

Entre las irregularidades, en el caso de Basora Ramírez, "se comprobó" que sometió dos reclamaciones médicas en fecha veintidós (22) de julio de 2024, atribuyendo a un hombre diagnósticos y procedimientos médicos "manifiestamente incompatibles con su condición biológica de sexo masculino, específicamente "trastorno no inflamatorio especificado de la vulva" y "resección de granuloma vulvoperineal".

Otros de los facultativos mencionados son los ortopedas Martha María Saldaña Saldaña, José Luís Díaz Hernández, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo y Wander Manuel Díaz Encarnación, así como la internista Keila Beatriz Acosta Leonardo.

4,363 falsos procedimientos

Las presuntas autorizaciones fraudulentas que fueron solicitadas a través de los números 809- 457-0438, 849-855-3822 y 809-617-2093, entre el 28 de enero de 2021 al 20 de febrero de 2025, suman un total de 4,363 por concepto de servicios de cirugía menor ambulatoria y consulta especializada.