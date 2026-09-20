Clan familiar detrás del caso Senasa: alegado rol de esposa, padres y hermano de Ángel Luis Guzmán

Los médicos detenidos acusados de estafar al Senasa cuando eran trasladados a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien guarda prisión en Las Parras, afectó los fondos de la ARS estatal "actuando en asociación" con su esposa, sus padres y un hermano, de acuerdo con el Ministerio Público.

Según el órgano acusador, Guzmán Vásquez es quien lidera una de las tres líneas de estafa al Senasa y por la que se solicitó anoche medidas de coerción contra 25 personas, casi todos médicos.

La solicitud de medida de coerción contra los facultativos explica que Guzmán Vázquez se "valió de su condición de empleado del Senasa, del conocimiento de los protocolos internos" y "actuando en asociación con Adonay María Carrasco Heredia (su esposa), el imputado Angeury Guzmán Vásquez (su hermano)", para obtener autorizaciones médicas con datos reales de afiliados "que no solicitaron ni recibieron estos servicios médicos".

El documento también menciona a los padres de Guzmán Vásquez: Ángel Guzmán Patricio, "utilizado para la triangulación financiera de los recursos ilícitos", y Milagros Vásquez Gálvez, su madre, quien "en el entramado financiero" actúa en "transacciones con justificaciones falsas (tales como "pago a san de madre" o "San de tu madre")".

Vásquez Gálvez "también figuraba registrada en el sistema de Senasa con servicios y consultas simuladas con múltiples médicos de la red", según el Ministerio Público.

Otro pariente del presunto líder que habría defraudado a la ARS estatal con más de 41 millones de pesos es Víctor Winerbi Aybar Vásquez (primo), "registrado dentro del sistema" de la aseguradora "con autorizaciones de servicios y consultas médicas no realizadas con doctores del entramado".

Solo Angeury Guzmán Vásquez, hermano de Ángel Luis Guzmán, le transfirió a este más de 800,000 pesos, sin contar con ingresos para hacer dichas trasferencias, según la solicitud de medida de coerción a la veintena de médicos. Angeury es uno de los 25 imputados.

La esposa de Ángel Luis es investigada, así como sus padres.

A Adonay María Carrasco Heredia se le atribuyen "llamadas para solicitar autorizaciones médicas de manera inconsulta" y alegadamente "utilizaba sus cuentas bancarias para la recepción, transferencia y ocultamiento de los fondos derivados de la estafa a Senasa.

"El entramado criminal articulado por Ángel Luís Guzmán Vásquez incorporó de forma sistemática a su núcleo familiar primario para la movilización de fondos ilícitos, el lavado de activos y la suplantación de identidad en autorizaciones médicas" Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (Pepca) “

Los médicos detenidos

Entre los médicos a los que se les solicita coerción están Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

También Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo, y Ray Ernesto Mercedes Lugo.