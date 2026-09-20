Estos son los nombres de los 25 nuevos sometidos por el caso Senasa

Los nuevos 25 detenidos y arrestados el viernes son médicos, prestadores de servicios de salud y personas relacionadas con el sector farmacéutico. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Ministerio Público solicitó casi a las 11:55 de la noche de ayer sábado 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para 25 arrestados el viernes por el fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Los apresamientos se ejecutaron en la madrugada del viernes como parte de las líneas de investigación contra el entramado de corrupción administrativa que sustrajo fondos públicos aprovechándose de la ARS estatal, según el Ministerio Público.

Estos son los nombres de los 25 nuevos detenidos

Estos son los detenidos por esta última nueva línea de investigación que, de acuerdo con el Ministerio Público, ha cuantificado la sustracción de un monto que supera los 40 millones de pesos.

En el documento con la solicitud de las medidas de coerción, de unas 525 páginas, se imputan a los procesados Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.

También a los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

El Ministerio Público también solicita prisión para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista y Víctor Felipe Rodríguez García.

También para Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

Pide se declare complejidad del caso

Los fiscales solicitan que se declare la complejidad del caso conforme a lo establecido en la norma procesal vigente, por existir pluralidad de hechos, de víctimas y posibles implicados, tratándose de presunta delincuencia organizada en los términos descritos por el Ministerio Público.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezó el equipo de fiscales que depositó, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, la solicitud de imposición de medida de coerción.

El órgano investigador también solicitó que se declare el proceso de tramitación compleja.

Ortiz depositó la solicitud de medida en compañía del procurador de corte Héctor García y de los procuradores fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto, Alexis Piña Echavarría y Emmanuel Ramírez.

"Lo que hemos depositado en la noche de hoy (ayer) es otra evidencia de esto. Esta es la tercera operación que vincula fondos que han sido sustraídos al Seguro Nacional de Salud en esta tercera fase de la investigación", añadió.

"Esperaremos ahora que el tribunal fije la audiencia y estaremos listos para conocer la medida de coerción", dijo.

Por el momento no hay nuevas empresas

"Hasta el momento son personas físicas. Pero, como ustedes saben, nuestras investigaciones suelen ampliarse y apenas estamos comenzando", sostuvo Ortiz anoche.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, en la Operación Cobra 2.0-A, como se ha denominado esta línea de investigación, los equipos de fiscales, encabezados por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, practicaron 37 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega.

En la operación participaron 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales.

En la investigación también participó la Dirección Nacional de Investigación (DNI), bajo la dirección del Ministerio Público.

Hazim y los demás detenidos en diciembre

En la primera etapa, el Ministerio Público arrestó a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa y cabecilla del alegado entramado de corrupción. También a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez y Germán Rafael Robles Quiñones.

Asimismo, Rafael Luís Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luís Guzmán Vásquez.

El alegado entramado criminal fue desmantelado con la Operación Cobra, iniciando el Ministerio Público, posteriormente, la judicialización en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.

Con sus actuaciones, el Ministerio Público sostiene que los procesados afectaron a los afiliados al Senasa, al defraudar a esa ARS pública con miles de millones de pesos.

Al grupo se le imputa cargos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

En el transcurso de la investigación, el Ministerio Público ha podido recabar evidencias de soborno a gran escala, adulteraciones de estados financieros y programas especiales sin sustentos jurídicos, utilizados para distraer fondos, mediante maniobras fraudulentas.

El órgano acusador indicó que se trata de un esquema de corrupción sistemático instalado por el entonces director ejecutivo del Senasa, en coalición con funcionarios de esa ARS y con la participación, en asociación criminal, de prestadores del servicio de salud, en perjuicio del Estado dominicano.

Onco14

Como parte de las líneas de investigación que sigue el proceso, también se puso en marcha el pasado mes de junio la Operación Onco14 que llevó al arresto de tres personas por formar parte de la estructura que abusó del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.

Este grupo, de acuerdo con el Ministerio Público, realizó maniobras fraudulentas que afectaron al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), a pacientes afectados por el cáncer y al Senasa.

Por el caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, y su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, así como su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez.