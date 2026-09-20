Seguridad del Estado se integra al Sistema Nacional de Derechos Humanos

De izquierda a derecha, el general Martín Miguel Tapia Sánchez, inspector general de la Policía Nacional; Antoliano Peralta Romero, ministro de Justicia; y el teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ministro de Defensa. ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA )

El Ministerio de Justicia, junto a los ministerios de Defensa e Interior y Policía, la Policía Nacional y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), desarrolló un diálogo de validación para avanzar en la construcción del Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.

El encuentro, celebrado en la sede del Ministerio de Defensa, forma parte del proceso de consulta impulsado por el Ministerio de Justicia para recoger las perspectivas y aportes de las instituciones vinculadas a la seguridad del Estado.

El objetivo es fortalecer el contenido del proyecto de reglamento y establecer mecanismos efectivos de articulación institucional en materia de derechos humanos.

Participantes clave

La jornada estuvo encabezada por el ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD; el viceministro de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Noel Sued Canahuate; el viceministro de Políticas Públicas, Juan Dionicio Rodríguez Restituyo; la viceministra de Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables del Ministerio de Interior y Policía, Chandrai Estévez, y el inspector general de la Policía Nacional, general Martín Miguel Tapia Sánchez.

También participó el director general de la Digesett, general de la Policía Nacional Pascual Cruz Méndez, junto a representantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otros cuerpos de seguridad.

Durante el diálogo, los participantes conocieron la propuesta de reglamento y formularon observaciones, recomendaciones y aportes a partir de las experiencias y competencias de sus respectivas instituciones.

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, que establece una arquitectura institucional permanente para la coordinación de las políticas públicas en materia de derechos humanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/unofuerzas-armadas-2-1eddda06.jpeg Autoridades del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía y la Digesett durante el diálogo de validación del Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos. (CEDIDA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA)

Objetivos y avances

En este contexto, las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad fueron incorporados al proceso de consulta como actores relevantes, conforme a sus competencias constitucionales y legales.

El encuentro permitió, además, analizar las capacidades existentes para la formación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como identificar mecanismos de coordinación que permitan fortalecer estos procesos de manera continua y sistemática.

Con este diálogo, el Ministerio de Justicia amplía la participación institucional en la construcción del Sistema Nacional de Derechos Humanos, con el propósito de que su reglamento incorpore las distintas perspectivas y responsabilidades de los organismos que intervienen en la protección de los derechos fundamentales.