Ministerio Público pide prisión preventiva contra 25 imputados en nueva fase del caso Senasa

El documento fue depositado por un equipo de fiscales encabezado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, e integrado además por Yudelka Holguín, Héctor García, Rosa Alba García, Emmanuel Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto. ( LUDUIS TAPIA )

El Ministerio Público depositó a las 11:55 de la noche de este sábado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra 25 personas vinculadas a una nueva fase de la investigación por el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

En el expediente, que consta de 525 páginas, el órgano persecutor solicita prisión preventiva contra los imputados y que el proceso sea declarado complejo.

La solicitud fue depositada por un equipo de fiscales encabezado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, e integrado además por Yudelka Holguín, Héctor García, Rosa Alba García, Emmanuel Ramírez y Ernesto Guzmán Alberto.

Ortiz explicó que entre los sometidos figuran personas vinculadas al sector salud, empleados de Senasa y otros señalados por presuntamente asociarse con estos para ejecutar las maniobras fraudulentas contra la administradora de riesgos de salud estatal.

"Hemos presentado medidas de coerción contra 25 personas, entre ellas personas vinculadas al sector salud, empleados de Senasa y personas que se coludieron con ellos para la realización de esta estafa contra esta entidad y contra el pueblo dominicano, porque el dinero del Seguro Nacional de Salud son fondos públicos, es dinero del pueblo", manifestó.

El Ministerio Público había informado inicialmente del arresto de 28 personas durante los allanamientos ejecutados desde la madrugada del viernes en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega. La solicitud de coerción presentada la noche del sábado incluye a 25 personas.

La operación involucró 37 allanamientos y contó con la participación de 45 fiscales y unos 200 agentes de la Policía Nacional. Entre los arrestados figuran médicos, prestadores de servicios de salud y personas relacionadas con el sector farmacéutico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/20/whatsapp-image-2026-09-20-at-120657-am-529ca949.jpeg Entre los detenidos figuran médicos y prestadores de servicios de salud. (LUDUIS TAPIA)

Tercera operación por el caso Senasa

Ortiz señaló que esta constituye la tercera operación derivada de las distintas líneas de investigación abiertas por la presunta sustracción de recursos del Seguro Nacional de Salud.

"El Ministerio Público había advertido anteriormente que en el proceso Cobra había distintas líneas de investigación, distintas formas en las que se defalcó el dinero del Seguro Nacional de Salud. Lo que hemos depositado en la noche de hoy es otra evidencia de esto", expresó.

Las autoridades investigan un presunto esquema que habría generado pérdidas por alrededor de RD$15,000 millones al Senasa mediante diferentes modalidades de fraude.

La documentación judicial examinada previamente por Diario Libre describe, entre las irregularidades investigadas, doble facturación, cobros por consultas y procedimientos no realizados, uso de sellos médicos falsos, adulteración de estados financieros, programas especiales sin sustento jurídico, venta de medicamentos donados y reembolsos fraudulentos.

Facturaban procedimientos no realizados

Ortiz indicó que a la mayoría de los nuevos imputados se les atribuye haber facturado y cobrado al Senasa por pacientes y procedimientos médicos que no habrían sido realizados.

Según explicó, estas operaciones no solo habrían provocado la salida irregular de recursos de la aseguradora estatal, sino que también afectaban directamente a los afiliados cuyos datos eran utilizados.

La fiscal sostuvo que, cuando se cargaban procedimientos inexistentes a nombre de un asegurado, se reducía la cobertura disponible para esa persona, pese a que nunca había recibido el servicio facturado.

Durante las investigaciones también se han identificado casos de afiliados masculinos a quienes aparecían registradas consultas ginecológicas que posteriormente negaron haber recibido.

Dos días de interrogatorios

El depósito de la solicitud de coerción se produjo después de dos jornadas de interrogatorios a los detenidos.

Durante el sábado, entre 13 y 15 de los investigados fueron interrogados durante una jornada que se extendió por más de ocho horas en la Procuraduría General de la República.

Los detenidos habían permanecido desde el viernes en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, mientras sus abogados esperaban conocer formalmente los hechos atribuidos a cada uno.

Varios defensores habían señalado durante el día que desconocían los detalles específicos de las imputaciones debido a que el Ministerio Público todavía no había presentado la solicitud de medida de coerción.

Con el depósito del expediente, corresponderá ahora a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional fijar la fecha y hora de la audiencia.

"Esperaremos ahora que el tribunal fije la audiencia y estaremos listos para conocer de la medida de coerción", indicó Ortiz.