Aplazan para el miércoles medida de coerción contra imputados de Senasa 2.0

Fotografía de archivo de parte de los imputados en el caso Senasa. ( DIARIO LIBRE/ ESTARLIN ROSA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo miércoles 23 de septiembre el conocimiento de la medida de coerción contra los 25 imputados en la nueva fase de la investigación por el presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa).

La audiencia estaba prevista para este lunes, luego de que el Ministerio Público depositara el sábado, a las 11:55 de la noche, una solicitud de prisión preventiva contra los encartados y pidiera que el proceso sea declarado complejo.

El expediente, denominado Cobra 2.0-A, consta de 525 páginas y atribuye a los imputados la ejecución de distintas maniobras para obtener pagos de Senasa por servicios médicos que, según la acusación, no habrían sido solicitados ni recibidos por los afiliados.

La investigación documenta 4,363 autorizaciones de consultas y procedimientos por RD$41.1 millones entre enero de 2021 y febrero de 2025.

Actores involucrados

Entre los nuevos imputados figura Angeury Guzmán Vásquez, hermano de Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien el Ministerio Público señala como uno de los principales articuladores operativos de la estructura y quien ya cumple prisión preventiva por esta investigación.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, explicó durante el depósito de la solicitud que entre los sometidos figuran médicos, empleados y exempleados de Senasa, así como personas que presuntamente se asociaron con ellos para ejecutar las maniobras.

Según la Pepca, una de las modalidades investigadas consistía en utilizar datos reales de afiliados para facturar consultas y procedimientos que no habían sido realizados, lo que provocaba tanto la salida de recursos de la ARS estatal como una reducción de la cobertura disponible para los usuarios afectados.