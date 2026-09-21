El presunto líder del fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa) por más de 41 millones de pesos, Ángel Luis Guzmán Vásquez, a quien se vincula al caso junto a su esposa, un hermano y sus padres, está "presto a llegar a cualquier tipo de solución alterna" con el Ministerio Público.

Así lo informó su abogado, Billy Gerónimo, quien también representa a Angeury Guzmán Vásquez, hermano de Ángel Luis.

Angeury Guzmán Vásquez fue detenido el pasado viernes y espera que se le conozca medidas de coerción este lunes en horas de la tarde. En tanto que Ángel Luis cumple prisión preventiva en la cárcel Las Parras, en el municipio de San Antonio de Guerra, tras ser detenido en abril cuando intentaba salir del país.

"Estamos cooperando con el Ministerio Público", dijo Gerónimo.

Aunque el órgano acusador señala también a los padres y a la esposa de Ángel Luis Guzmán Vásquez, estos no están detenidos.

Según la solicitud de medida de coerción, la esposa de Ángel Luis Guzmán Vásquez es Adonay María Carrasco Heredia.

Su padre es identificado como Ángel Guzmán Patricio, "utilizado para la triangulación financiera de los recursos ilícitos", y Milagros Vásquez Gálvez, su madre, quien "en el entramado financiero" actúa en "transacciones con justificaciones falsas (tales como "pago a san de madre" o "San de tu madre").

Consultas médicas no realizadas

Otro pariente del presunto líder que habría defraudado a la ARS estatal es Víctor Winerbi Aybar Vásquez (primo), "registrado dentro del sistema" de la aseguradora "con autorizaciones de servicios y consultas médicas no realizadas con doctores del entramado".

El abogado de la familia adelantó que solicitará que se aplace la audiencia debido a que él y muchos abogados no están preparados para presentar los presupuestos que garanticen que Angeury Guzmán Vásquez tiene arraigo y no evadirá el proceso en su contra.

El Ministerio Público en este caso imputa a 25 personas, 21 de ellas médicos, por solicitar autorizaciones de estudios y consultas especializadas a afiliados del Senasa que nunca se ofrecieron.