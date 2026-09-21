El Ministerio Público va a la Corte para buscar revocar el perdón judicial otorgado a Wander Franco

Wander Franco durante una de las audiencias del proceso judicial en su contra. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público (MP) declaró este lunes estar preparado para sustentar ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el recurso presentado contra la sentencia que declaró penalmente responsable al pelotero Wander Franco por abuso sexual y psicológico en perjuicio de una adolescente, pero le concedió un perdón judicial que lo exime del cumplimiento de una sanción penal.

El órgano persecutor sostiene que la decisión constituye una incorrecta aplicación de la ley y que resulta incompatible con la gravedad de los hechos acreditados por el propio tribunal.

Por ello, procura que la Corte de Apelación examine integralmente los aspectos impugnados y revoque el perdón judicial otorgado a Wander Franco, para que se le asigne una consecuencia jurídica acorde con la responsabilidad penal declarada, la gravedad de los hechos probados y la protección efectiva de los derechos fundamentales de la víctima.

"Estamos preparados para demostrar ante la Corte de Apelación de Puerto Plata las falencias de la sentencia recurrida y la incorrecta aplicación de la norma al conceder un perdón judicial a una persona cuya responsabilidad penal por abuso sexual infantil fue establecida y completamente probada durante el juicio", expresó a través de un comunicado de prensa, el magistrado Claudio Alberto Cordero Jiménez, procurador fiscal a cargo de la litigación del caso.

En ese sentido, agregó que el Ministerio Público confía en que la corte realizará un examen riguroso de los argumentos planteados y adoptará una decisión conforme a la Constitución, la ley y la protección reforzada que merecen los niños, niñas y adolescentes.

El recurso fue presentado por los magistrados Ramona Nova Cabrera, Kelmi Ricardo Duncan Torres, Claudio Alberto Cordero Jiménez, José Martínez Montán y Olga Diná.

Los representantes del Ministerio Público sostienen que la sentencia incurre en una errónea interpretación de la figura del perdón judicial, que, según plantean, fue concebida por el legislador para situaciones excepcionales que no concurren en este caso.

Asimismo, consideran que la propia sentencia estableció la responsabilidad penal de Franco por abuso sexual y abuso psicológico en perjuicio de una adolescente, por lo que la exención total de pena resulta incompatible, a juicio del órgano persecutor, con la naturaleza, gravedad y trascendencia social de los hechos juzgados.

El Ministerio Público también sostiene que la decisión debilita los fines preventivos y sancionadores del derecho penal y envía un mensaje contrario a la protección especial que el ordenamiento jurídico dominicano reconoce a los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos.

La audiencia para conocer el recurso de apelación fue fijada para este martes 22 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, ante la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata.

Condena

El tribunal declaró culpable a Franco por violación de las disposiciones del artículo 396, literales b y c, de la Ley 136-03, relativas al abuso sexual y abuso psicológico de una persona menor de edad, pero posteriormente le otorgó un perdón judicial.

La sentencia también condenó a la madre de la adolescente a cumplir diez años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos. Esta decisión no fue recurrida por el Ministerio Público.