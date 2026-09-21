Caso Senasa 2.0: ¿Por qué fue aplazada la audiencia de conocimiento de medida de coerción?

Mirna Ortiz, la Procuradora Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ( DIARIO LIBRE/ SAMIL MATEO )

Fue aplazado para el próximo miércoles 23 de septiembre el conocimiento de la causa de medida de coerción del caso Senasa 2.0, por presunto fraude al Seguro Nacional de Salud. La integración de un nuevo implicado es el motivo.

A la salida del tribunal, Mirna Ortiz, la Procuradora Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), señaló que los abogados de la defensa solicitaron más tiempo para conocer las pruebas presentadas por el Ministerio Público en contra de sus representantes.

Aplazamiento y nuevo imputado

Indicó que el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena Ferreras, decidió que el proceso continuará este miércoles a las 2:00 pm de la tarde con la acusación de un nuevo implicado.

"Se ha funcionado al proceso una nueva persona que se integra a la lista de los 22 médicos que están siendo sometidos por este proceso y eso motivo a que el tribunal acogiera el pedimento de la defensa y aplazara la audiencia", precisó la magistrada.

Aunque no fue revelada la identidad del nuevo imputado, Ortiz indicó que en la próxima audiencia estarán listo para continuar.

No obstante, de acuerdo a una nota de prensa, el Ministerio Público identificó a la nueva imputada como Ysabel Heredia Vallejo, doctora especializadada en gastroenterología, quien fue apresada luego de entregarse a las autoridades.

Contra Heredia Vallejo también será solicitada como medida de coerción la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que se declare el proceso de tramitación compleja, conforme el órgano acusador.

Detalles del entramado

Entre las pruebas encontradas por el Ministerio Público, agregó que el organismo ha encontrado autorizaciones médicas facturadas y cobradas al Senasa con procedimientos que no fueron realizados.

Según explicó el entramado consistía en un articulado esquema que se organizó desde el Senasa con exempleados del Senasa y médicos que tenían códigos asignados.

Implicados y medidas

Este es un nuevo expediente presentado por el Ministerio Público, relacionado al estado a través de la ARS estatal que vincula a 26 personas, entre ellos 22 médicos.

Según el órgano persecutor, el cabecilla de esta línea de investigación es el exauxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas del Senasa, Ángel Luis Guzmán Vásquez, quién habría distraído más de 41 millones de pesos.

El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva, para los implicados y que se declare el caso como complejo.

Otros imputados

En el documento, de solicitud de medida de coerción, también figuran como imputados Angeury Guzmán Vásquez (hermano de Ángel Luis), Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez.

El MP señala a los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

Así como a los galenos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

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Ana Carolina Cueva Valenzuela Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Periodismo Televisivo y en Comunicación Corporativa.