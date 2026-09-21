El MP solicitará prisión preventiva para gastroenteróloga vinculada a Operación Cobra 2.0-A

Fachada del edificio de Senasa. ( FOTO DEL ARCHIVO / DL )

El Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión preventiva contra la médico gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo, investigada por su presunta vinculación con el entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante la Operación Cobra 2.0-A, relacionado con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Heredia Vallejo se entregó a las autoridades y será presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde se le conocerá la medida de coerción. El Ministerio Público también solicitará que el proceso sea declarado de tramitación compleja.

De acuerdo con el órgano acusador, la médico formaba parte del esquema mediante el cual se habrían sustraído fondos públicos aprovechándose del Senasa.

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El pasado sábado, el Ministerio Público informó que sometió a la justicia a 25 personas arrestadas durante la operación, entre ellas varios médicos y otros vinculados al entramado.

Además de Heredia Vallejo, el Ministerio Público solicita prisión preventiva para los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

También fueron sometidos a la justicia Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez, así como los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.

Implicados y delitos

El Ministerio Público sostiene que existen pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, además de elementos que, según el órgano acusador, corresponden a delincuencia organizada.

En la primera etapa de la investigación, denominada Operación Cobra, fueron arrestados el pasado año Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del Senasa y señalado por el Ministerio Público como cabecilla del entramado, junto con Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.

El Ministerio Público atribuye a los imputados los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Según la acusación, durante la investigación se han obtenido evidencias de presuntos sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros y la utilización de programas especiales sin sustento jurídico para distraer fondos mediante maniobras fraudulentas.

El órgano acusador afirma que se trata de un esquema de corrupción que habría operado desde la dirección ejecutiva del Senasa, con participación de funcionarios de la ARS y prestadores de servicios de salud.

Como parte de las investigaciones relacionadas con el caso, el Ministerio Público también puso en marcha en junio la Operación Onco 14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas por su presunta participación en maniobras fraudulentas contra el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes con cáncer y el Senasa.

Por ese caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida, y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó la Vicepresidencia y funciones de auditoría interna y externa del patronato.

Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez cumple arresto domiciliario.