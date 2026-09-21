×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
caso Senasa 2.0
caso Senasa 2.0

El registro de los síntomas de una ARS enferma

El escándalo se hizo público en junio del 2025 y el proceso todavía no acaba

    Expandir imagen
    El registro de los síntomas de una ARS enferma
    Personas detenidas por el caso Senasa 2.0 bajan de un autobús al llegar al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva la noche del viernes 19 de septiembre del año 2026. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO)

    El pasado viernes, numerosos allanamientos y arrestos, esta vez de médicos y farmacéuticos, lograron poner el foco de la opinión pública de nuevo en el caso Senasa, opacando el triunfo de la invencible Marileidy o el aumento indeseado de los combustibles. Esta historia arrancó hace quince meses con una denuncia que parecía una más. 

    La cronología del caso

    • Santiago Hazim es designado director del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

      24 de agosto 2020

    • El Partido Fuerza del Pueblo denuncia que Senasa está inmerso en una profunda crisis financiera y de gobernanza.

      25 de junio 2025

    • El presidente Luis Abinader desmiente crisis financiera en SENASA. Dice oposición desinforma.

      30 de junio

    • El Colegio Médico Dominicano denuncia atrasos en los pagos de las ARS a los médicos, señala de manera especial a Senasa.

      1 de julio

    • Senasa suspende la entrega de medicamentos a domicilio a sus afiliados.

      4 de julio

    • Senasa anuncia el reinicio gradual del servicio de delivery de medicamentos.

      13 de julio

    • Cámara de Cuentas anuncia que termina auditoría sobre Senasa.

      10 de agosto

    • Mediante el decreto 461-25, el presidente Luis Abinader designa a Edward Rafael Guzmán Padilla como director de Senasa en lugar de Santiago Hazim.

      17 de agosto

    • El presidente Luis Abinader designa a José Luis López Pérez como director de Promese/Cal mediante el Decreto núm. 493-25.

      29 de agosto del 2025

    • Presidente Luis Abinader dispone entrega de informe con irregularidades de Senasa ante Procuraduría.

      13 de septiembre

    • El presidente Abinader pide esperar resultados actuación del Ministerio Público.

      15 de septiembre

    • Hazim defiende su gestión y dice que protegió el sistema de salud pública.

      24 de septiembre

    • Senasa anuncia que implementará un nuevo sistema de distribución de medicamentos. Llama a licitación.

      29 de septiembre

    • Santiago Hazim es arrestado luego de ser interrogado junto a otras seis personas por el Ministerio Público.

      06 de diciembre

    • El Ministerio Público realiza múltiples allanamientos y apresa a 28 personas por el llamado caso Senasa 2.0. Abogados confirman que varios médicos y farmacéuticos están detenidos en la nueva etapa del caso Senasa. Abinader dice que "nuestro deseo es que se llegue y que se profundice".

      18 de septiembre 2026
    TEMAS -

      Egresada y exdocente de la UASD, con un postgrado en la Universidad de Navarra, España. Primera mujer jefa de Redacción del diario más antiguo del país, posición que desempeñó en dos ocasiones. En 2010 publicó el libro Cosas de Duendes, una recopilación de su columna del mismo nombre. Ha sido directora web. Es jefa de redacción de apertura de Diario Libre.