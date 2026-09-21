El registro de los síntomas de una ARS enferma

Personas detenidas por el caso Senasa 2.0 bajan de un autobús al llegar al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva la noche del viernes 19 de septiembre del año 2026. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

El pasado viernes, numerosos allanamientos y arrestos, esta vez de médicos y farmacéuticos, lograron poner el foco de la opinión pública de nuevo en el caso Senasa, opacando el triunfo de la invencible Marileidy o el aumento indeseado de los combustibles. Esta historia arrancó hace quince meses con una denuncia que parecía una más.

La cronología del caso Santiago Hazim es designado director del Seguro Nacional de Salud (Senasa). 24 de agosto 2020

El Partido Fuerza del Pueblo denuncia que Senasa está inmerso en una profunda crisis financiera y de gobernanza.

25 de junio 2025

El presidente Luis Abinader desmiente crisis financiera en SENASA. Dice oposición desinforma. 30 de junio

El Colegio Médico Dominicano denuncia atrasos en los pagos de las ARS a los médicos, señala de manera especial a Senasa.

1 de julio

Senasa suspende la entrega de medicamentos a domicilio a sus afiliados.

4 de julio

Senasa anuncia el reinicio gradual del servicio de delivery de medicamentos.

13 de julio

Cámara de Cuentas anuncia que termina auditoría sobre Senasa. 10 de agosto

Mediante el decreto 461-25, el presidente Luis Abinader designa a Edward Rafael Guzmán Padilla como director de Senasa en lugar de Santiago Hazim. 17 de agosto

El presidente Luis Abinader designa a José Luis López Pérez como director de Promese/Cal mediante el Decreto núm. 493-25. 29 de agosto del 2025

Presidente Luis Abinader dispone entrega de informe con irregularidades de Senasa ante Procuraduría.

13 de septiembre

El presidente Abinader pide esperar resultados actuación del Ministerio Público. 15 de septiembre

Hazim defiende su gestión y dice que protegió el sistema de salud pública. 24 de septiembre

Senasa anuncia que implementará un nuevo sistema de distribución de medicamentos. Llama a licitación.

29 de septiembre

Santiago Hazim es arrestado luego de ser interrogado junto a otras seis personas por el Ministerio Público.

06 de diciembre

El Ministerio Público realiza múltiples allanamientos y apresa a 28 personas por el llamado caso Senasa 2.0. Abogados confirman que varios médicos y farmacéuticos están detenidos en la nueva etapa del caso Senasa. Abinader dice que "nuestro deseo es que se llegue y que se profundice". 18 de septiembre 2026