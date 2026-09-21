El registro de los síntomas de una ARS enferma
El escándalo se hizo público en junio del 2025 y el proceso todavía no acaba
El pasado viernes, numerosos allanamientos y arrestos, esta vez de médicos y farmacéuticos, lograron poner el foco de la opinión pública de nuevo en el caso Senasa, opacando el triunfo de la invencible Marileidy o el aumento indeseado de los combustibles. Esta historia arrancó hace quince meses con una denuncia que parecía una más.
- 24 de agosto 2020
Santiago Hazim es designado director del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
- 25 de junio 2025
El Partido Fuerza del Pueblo denuncia que Senasa está inmerso en una profunda crisis financiera y de gobernanza.
- 30 de junio
El presidente Luis Abinader desmiente crisis financiera en SENASA. Dice oposición desinforma.
- 1 de julio
El Colegio Médico Dominicano denuncia atrasos en los pagos de las ARS a los médicos, señala de manera especial a Senasa.
- 4 de julio
Senasa suspende la entrega de medicamentos a domicilio a sus afiliados.
- 13 de julio
Senasa anuncia el reinicio gradual del servicio de delivery de medicamentos.
- 10 de agosto
Cámara de Cuentas anuncia que termina auditoría sobre Senasa.
- 17 de agosto
Mediante el decreto 461-25, el presidente Luis Abinader designa a Edward Rafael Guzmán Padilla como director de Senasa en lugar de Santiago Hazim.
- 29 de agosto del 2025
El presidente Luis Abinader designa a José Luis López Pérez como director de Promese/Cal mediante el Decreto núm. 493-25.
- 13 de septiembre
Presidente Luis Abinader dispone entrega de informe con irregularidades de Senasa ante Procuraduría.
- 15 de septiembre
El presidente Abinader pide esperar resultados actuación del Ministerio Público.
- 24 de septiembre
Hazim defiende su gestión y dice que protegió el sistema de salud pública.
- 29 de septiembre
Senasa anuncia que implementará un nuevo sistema de distribución de medicamentos. Llama a licitación.
- 06 de diciembre
Santiago Hazim es arrestado luego de ser interrogado junto a otras seis personas por el Ministerio Público.
- 18 de septiembre 2026
El Ministerio Público realiza múltiples allanamientos y apresa a 28 personas por el llamado caso Senasa 2.0. Abogados confirman que varios médicos y farmacéuticos están detenidos en la nueva etapa del caso Senasa. Abinader dice que "nuestro deseo es que se llegue y que se profundice".